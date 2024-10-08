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觀察站／蔡出訪 賴主導 凸顯「誰是老大」

聯合報／ 本報記者陳熙文林河名

前總統蔡英文卸任後一直保持低調，前天傳出將訪歐，雖不令人太過意外，但外界皆預料蔡英文不大可能搶在賴總統之前出訪，沒想到出現翻轉。

作為「非典型政治人物」代表之一，蔡英文卸任後始終不願高調，從許多細節可以窺見。例如民進黨立院黨團總召柯建銘端午節與蔡碰面後，頗為有感地在臉書提到蔡三點指示與叮嚀，包括：黨內同志不分派系，要堅定支持賴清德總統領導；黨團同仁要高度團結，共同承擔責任，與行政院長卓榮泰並肩作戰；以及加強深化與公民團體、社會及年輕人的對話與合作。但後來柯建銘悄悄刪文，據傳是蔡英文怕被解讀成「功高蓋主」。

儘管綠營宣稱蔡賴關係良好，但在野黨至今仍對「蔡賴不和」大作文章；有了柯建銘刪文事件，蔡英文這次出訪，面子也幾乎都做給賴總統。

為了凸顯蔡出訪是賴總統主導，蔡英文也大力「配合演出」。雖說依體制，剛卸任總統出訪須向總統報告，但六日蔡英文至官邸拜訪賴總統，賴不但在車道上恭候，還主動幫忙開門，每個動作無不展示出尊敬前元首姿態。總統府釋出的影片，兩人一起逗弄官邸毛小孩，更是投蔡英文之所好，以破除兩人關係不睦的各種見縫插針。

蔡英文出訪，雖可幫賴總統後續外交鋪路，但蔡個人發揮卸任後影響力，其實也無庸置疑。不過，府方向媒體私下釋出的訊息中，不斷強調蔡英文的「歐洲行」是賴總統大力促成，也全在總統的外交戰略布局當中，並對蔡英文出訪表達祝福，無疑點出兩人之中，現在「誰才是老大」。

賴總統上任後，雖欲「為台灣走出去」，但卡在美國總統大選，過境外交只能留待美選之後。相對的，蔡英文受邀不斷，若等到明年才放行，這張「外交王牌」恐有所貶值。賴此時展現大度，讓蔡先出訪，對雙方都是加分。至於這是否為一齣既讓蔡英文能順理成章出訪，又替賴政府的外交鋪路，同時也是賴總統領銜主演的「馴蔡記」，就讓看官各自解讀了。

出訪 蔡英文

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