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外媒：蔡英文將訪捷、法、比利時

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
前總統蔡英文（左）前天赴總統官邸作客，賴清德總統（右）俯身開門讓蔡進入官邸。這是賴、蔡在今年五二○後首度公開同框，賴總統表示全力支持蔡英文本周訪問歐洲。圖／總統府提供
前總統蔡英文（左）前天赴總統官邸作客，賴清德總統（右）俯身開門讓蔡進入官邸。這是賴、蔡在今年五二○後首度公開同框，賴總統表示全力支持蔡英文本周訪問歐洲。圖／總統府提供

前總統蔡英文辦公室昨天證實，在捷克「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）邀請下，蔡英文將於本周末前往捷克首都布拉格出席「第廿八屆公元兩千論壇」並發表演說。

路透報導，有外交管道透露，蔡英文除了訪問捷克，也將訪問法國和比利時；據了解，不排除蔡英文可能訪問位於比利時的歐洲議會。不過，蔡英文辦公室未證實捷克以外行程，並表示其他行程尚有細節安排待確認，將於適當時間對外說明，請外界無須過度臆測或引用未經證實之報導。

蔡英文出訪前，前天特別拜會賴清德總統，兩人在總統官邸會面，總統府並釋出兩人會面影片；這也是兩人在五二○之後首度同框。據了解，兩人會面約一小時，賴總統預祝蔡英文出訪歐洲順利成功。有知情人士指出，賴總統上任後即不斷向國安團隊傳達安排蔡英文出訪的構想，此次「歐洲行」也是賴總統大力促成。

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統此行責請國安會、外交部縝密規畫，並就此行安全等相關事宜給予必要協助。她說，賴總統全力支持蔡英文出訪，兩人日前當面就出訪事宜交換意見，賴總統認為蔡英文在國際上深受民主盟友信賴，卸任後在國際為台灣發聲是台灣最佳代言人。

據了解，蔡英文前天午後赴賴總統官邸拜訪，賴總統提前在車道口等候相迎。兩人除了寒暄話家常，並就外交、國防、國際合作等話題深入討論；賴總統預祝蔡英文出訪歐洲順利成功，蔡英文也高度肯定賴總統將全社會韌性提升至更高的層次。

知情人士指出，蔡英文此次訪歐透露出賴總統的外交戰略布局，包括善用民進黨執政團隊的各張王牌，無論是副總統蕭美琴出任全社會防衛韌性委員會副召集人，還是請出蔡英文訪歐，皆透露賴總統樂於讓國家精銳人才以多元形式打團體戰；此外，賴總統執政延續蔡英文的國安與兩岸政策穩健前進，受限於元首身分難以自由進行國際交流，蔡英文則成最佳代言人，兩人可分進合擊。

知情人士指出，不只歐洲，賴總統希望蔡英文可以經常性、廣泛的在國際上宣揚民主台灣的理念和價值；蔡英文此次訪歐行程，派出蔡英文過去最倚重的幕僚、國安會諮詢委員黃重諺隨行，務求讓卸任元首訪歐行為台灣外交戰發揮最大能見度。

出訪 蔡英文

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