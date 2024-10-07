凌濤：綠營「京華停工」忙帶風 忘市府法定三大緊箍咒

京華城容積弊案延燒，北檢也向台北地院聲請扣押京華城土地獲准，議員也喊「勒令停工京華城」。國民黨國政基金會副執行長凌濤今表示，綠營民代法規讀一半，不用功，才會不知道北市府有三大緊箍咒，且台北市長蔣萬安正一步步依法行政。

凌濤指出，民進黨今日刻意演戲送禮，高喊「勒令停工京華城」，就是想帶風暗示北市府不夠強硬。但事實是，依照內政部1977、1978年函釋，新建建物被扣押，主管機關可不做施工勘驗，當看到裁定書、確定扣押，建管處就會不給施工勘驗。

凌濤表示，依照「建築法」第87條第七項，再對應第56條，未按時申報勘驗，處起造人、承造人或監造人9千元以下罰鍰，並勒令補辦手續；必要時，並得勒令停工。而不是像綠營說的罰9000元罰不怕，可以恣意妄為一直蓋下去。

凌濤提到，最後一道殺手鐧是，內政部函釋載明，在查封原因尚未消滅前，擅自施工不可以，不可以發使用執照。根本不可能闖過這一關。

他說，民進黨不知三道防線，急喊要停工，北市府因此先回函北院詢問是否立即停工，問題在哪裡？且若法院回函依法辦理，北市府也會依規定依序來處理本案，民進黨根本是「站著說廢話不腰疼」。民眾黨早上送迴力鏢給蔣萬安，更是邏輯不通，不知所以。

凌濤表示，請時任副市長、資深市議員、律師黃珊珊不要政壇人間蒸發，應該趕快出來指導一番。台灣是法治的社會，希望各政黨不要只想炒聲量，而拋棄法治精神。