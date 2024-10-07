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明年治水總預算新北僅獲3% 江怡臻批賴清德消費災情

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明年治水總預算新北僅獲3% 江怡臻批賴清德消費災情

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
賴清德總統、行政院長卓榮泰昨赴新北勘災，新北市議員江怡臻今於議會質詢發表看法。圖／江怡臻提供
賴清德總統、行政院長卓榮泰昨赴新北勘災，新北市議員江怡臻今於議會質詢發表看法。圖／江怡臻提供

賴清德總統、行政院長卓榮泰昨赴新北勘災，新北市議員江怡臻今於議會質詢指出，賴提到治水總經費551億，盼朝野共同推動，然而中央只給新北3%，其中汙水下水道還年年減少，賴來新北是消費災情，把金山淹水當作總預算墊腳石，不是真正關心市民。

江怡臻指出，新北明年治水經費中央核定補助20.7億，占總預算3%，市府還得自己貼6億，賴清德要立法院儘速審議，卻忘了自己根本沒有好好照顧新北市，突顯明年總預算編列的不合理性。

至於總統府副秘書長張惇涵指總預算退回，連颱風來臨的治水經費都受影響，江怡臻認為，山陀兒颱風的救災、搶災皆是用今年預算，去年蔡政府所編列，並不是賴清德所說的明年總預算，難道山陀兒颱風搶救災能用明年總預算嗎？

江怡臻表示，治水經費如果屬於前瞻特別預算項目，應屬於延續性計畫，可以依113年度實際執行金額撥款；如屬於颱風災害造成的新項目，則依災害防救法第57條規定，也可以使用，總統府不要混淆視聽，睜眼說瞎話，還是盡快讓行政院重編總預算，才是正道。

江怡臻補充，新北治水114總預算獲中央核定補助包括汙水下水道15億、前瞻水安全（下水道及都市排水改善）2.8億、前瞻水安全（河川排水改善）2.3億元、前瞻水環境0.406億元、無自來水地區供水改善0.008億元。

山陀兒颱風 江怡臻

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