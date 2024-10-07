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林右昌談東岸商場爭議 國民黨致歉酸：傷害你的玻璃心

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨秘書長、基隆前市長林右昌今晚臉書再砲，針對東岸商場爭議，他表示要還原真相。記者游明煌／攝影
民進黨秘書長、基隆前市長林右昌今晚臉書再砲，針對東岸商場爭議，他表示要還原真相。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑罷免案13日投票。民進黨秘書長林右昌今針對東岸商場爭議表示，謝國樑與國民黨該為惡意抹黑的不實言論公開道歉。國民黨晚間回應，林右昌指鹿為馬的技巧令人嘆為觀止，鄭重致歉「對不起，傷害你的玻璃心。」

林右昌在臉書發文，指謝國樑把執行面的問題誇大為護產，只是為了被告發強盜行為找理由與轉移焦點。

國民黨表示，既然林右昌如此生氣，國民黨就鄭重向林右昌正式道歉，「對不起，國民黨傷害林右昌的玻璃心。」

國民黨表示，他們不應該說出林右昌未登記東岸商場產權的實話，讓林右昌丟臉；不應該說出林右昌任內官員涉及東岸商場貪汙受賄，讓林右昌尷尬；不應該說出林右昌帶著東岸商場涉賄廠商出入民進黨，讓林右昌難堪；不應該說出法院判決謝國樑守護市產四連勝，讓林右昌下不了台。

國民黨表示，對於林右昌很抱歉，國民黨真的沒想到，明明面對東岸商場的貪腐弊案叢生，民進黨及林右昌至今不曾對基隆人說過一句道歉，還要求他人對民進黨道歉，厚顏如此，嘆為觀止。但這次為了基隆人民，國民黨必須說出實話，揪出弊案，因為比起林右昌的面子，基隆人有更重要的事。

國民黨 林右昌

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