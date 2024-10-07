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二軌外交？蔡英文卸任搶先賴總統出訪 白委：透露民進黨派系較勁

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統（右）與前總統蔡英文（左）6日在總統官邸相見歡，賴總統預祝蔡英文出訪歐洲順利成功。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統（右）與前總統蔡英文（左）6日在總統官邸相見歡，賴總統預祝蔡英文出訪歐洲順利成功。圖／取自賴清德臉書

前總統蔡英文即將出訪歐洲，民眾黨立委林憶君今天說，蔡英文早於賴清德總統出訪，透露民進黨英系與賴系的派系較勁，也意味蔡英文雖然名義上卸任，但是仍然有自己的外交管道，也許可以視為利用二軌外交突破我國的外交困境，她個人對此樂見。

蔡英文辦公室今天證實，蔡英文在總統任內多次受「公元兩千論壇基金會」邀請發表錄影演說，這次在卸任後應基金會邀請至捷克參與「第28屆公元兩千論壇」實體會議，感謝其長久以來對台灣民主的堅定支持。

對此，林憶君表示，蔡英文比賴總統早一步出訪，能夠加深我國與世界各國的交流、落實務實外交打開我國的能見度，都未嘗不是件好事。

林憶君表示，蔡英文早於賴總統出訪，透露民進黨英系與賴系的派系較勁，也意味蔡英文雖然名義上卸任，但是仍然有自己的外交管道，不過此回前後任總統先後出訪，或許也可以視為利用二軌外交突破我國的外交困境，對於歐洲各國、中南美洲友邦的邀請，民眾黨也樂見其成 ，期盼此次出訪能夠有正向的互動及成果。

不過，林憶君也說，兩岸適逢國慶之際，此時蔡英文的出訪消息，多少會觸發兩岸敏感神經，呼籲出訪時仍應謹言慎行，避免失言而引起兩岸對立、引發更多問題，希望蔡英文也要進一步說明，創造台灣更好的外交環境，絕對是台灣生存與發展之必需。

林憶君呼籲，中共應該正視與面對兩岸政治情勢的事實，接受台灣能夠擁有自主的國際空間權利，並且在此基礎上能夠友善對台。

出訪 民眾黨 蔡英文

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