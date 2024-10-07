罷團指涉強盜罪 謝國樑：若不起訴是否願道歉

基隆市長謝國樑罷免案公辦電視說明會今天晚間舉行，罷免案領銜人戴璟安指謝國樑身纏4大案被告，其中東岸商場案涉強盜罪。謝國樑反擊，假如檢察官不起訴，罷團是否有機會向他說聲抱歉。

戴璟安表示，罷免案是因為市民對首長的不信任而產生，而這次的罷免案，他提出謝國樑「違法亂紀，濫用公權力」等共7點說明。

戴璟安說，基隆市府接管東岸商場，問題在於沒有取得法院強制執行命令，就率優勢警力及市府團隊用電鋸破門，想要請教政大法學碩士的謝國樑，法律有允許市長可以在沒有法院強制執行命令的狀況下，隨意侵犯人民權益嗎。

戴璟安表示，謝國樑更身纏4大案被告，垃圾飛灰標案涉嫌貪汙罪、東岸商場案涉嫌強盜罪、電動機車補助案及恐龍園區案則涉嫌圖利特定廠商。

戴璟安說，謝國樑在產權未明，且未取得法院強制執行命令前，派員警違法破門，被廠商提告強盜等罪，已轉為偵字案調查中，商場還被法院貼上封條禁止市府變更現況，這起刑事案件，才是東岸事件真正的爭議點，絕對不是產權問題。

被罷免方謝國樑說，市府團隊和他都依法行政，無論在民事或刑事指控，市府最後都會不起訴、無罪，或在民事官司勝訴，只不過今天沒辦法看到這樣的結果，市府會繼續證明清白，未來他也會與罷免團體維持良好溝通管道，希望能在每年第4季，邀請罷免團體至市府給予指導。

謝國樑表示，罷免團體常以「強盜、貪汙」字眼，形容根本沒有任何過錯的市府團隊，他要嚴正向大家說明，無論戴璟安所述的哪個案件，最後都不會成立，他要誠懇地請問戴璟安，罷免團體口中「強盜的謝國樑」，假如檢察官有天還清白不起訴處分，罷免團體是否有機會向他說聲抱歉。

謝國樑說，自從罷免活動開展以來，無論他、市府團隊或國民黨，都不厭其煩澄清許多錯誤訊息和不實指控，戴璟安的說法其實已澄清許多次，請大家相信市府和他的清白，但需要一點時間，最後該不起訴的會不起訴，該判決市府勝訴的案件，市府也會勝訴。