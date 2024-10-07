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罷樑電視說明會二輪戴璟安頻攻政績 直指基隆多項評比吊車尾

聯合報／ 記者李成蔭邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，由領銜人戴璟安先發表。記者李成蔭／攝影
基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，由領銜人戴璟安先發表。記者李成蔭／攝影

基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，第一輪由領銜人戴璟安先說明，謝緊接著發表及回應；戴於第二輪上再回擊舉債、公車故障、行人友善及育兒政策等，批評謝評比排名吊車尾、製造對立等，呼籲大家13日要出門投下同意罷免票。

戴璟安回應謝國樑所提公車及舉債議題，批評謝拿出資料只到2023年，其實基隆公車2024年5至8月故障數達96件，以一個月24件來說，一年恐有288件；一直提及9億還債，其實基隆2月舉債41億、3月舉債31億，還不敢提今年舉債51億，這中間多了20億為何不提？

戴璟安指出，謝國樑是城市市長評比中最糟糕的，遠見雜誌競爭力調查中近兩年都是最後一名，有12評分面向中倒數第一；近期天下雜誌幸福永續城市大調查，再奪得倒數第一；施政滿意度2024年遠見雜誌中又是最後一名。謝搶著當全國吊車尾同時，外縣市有許多優秀政治人物站台說謝優秀，不知道這些評比是否有誤會，謝究竟是指遠見在說謊、天下不中立？又或者是謝市府團隊根本不願意面對。

再者，二信校園點滴社群粉專中，直接一張人手反罷免的扇子，讓校園活動成為謝國樑的造勢活動，這些都是明顯違法，大家到底要選為家族財團還是為市民服務的市長？第三，謝國樑有四大案被告，包含垃圾底渣再利用標案、恐龍園區案、電動機車方案等案涉嫌圖利，東岸商場也涉嫌強盜罪。

戴璟安提到，謝國樑剛剛闡述騎樓整平、行人友善，但限縮行人空間到1.3公尺，這無法讓輪椅、嬰兒車通過；力推室內兒童樂園，但孩童不是只有玩樂，育兒津貼及公幼也無完善；市民都知道公車是他們重要代步工具，但這錢卻拿來買電動機車、辦超跑嘉年華，根本是本末倒置。

戴璟安最後重申近期民眾最有感基隆大淹水，請大家思考上次淹水是哪時，這些基本的民生議題被忽略多久？這次罷免不是選舉，而是施政滿意度的考驗與對謝市府的檢視，謝不僅沒好好解釋市民疑問，還再開新的政治支票，創造新的對立。市民曾相信過謝，但謝國樑就任後卻是高高在上，呼籲民眾即便不關心政治，仍要出門投下同意罷免票。

基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會。圖／取自YT
基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會。圖／取自YT
基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安（右）和被罷免人謝國樑（左）握手致意。記者李成蔭／攝影
基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安（右）和被罷免人謝國樑（左）握手致意。記者李成蔭／攝影
基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安（右）、被罷免人謝國樑（左）同台交鋒前，相互致意。記者李成蔭／攝影
基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安（右）、被罷免人謝國樑（左）同台交鋒前，相互致意。記者李成蔭／攝影

基隆市選委會 罷免 謝國樑

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