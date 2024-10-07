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謝國樑：罷免是仇恨堆積 希望基隆更好、變成更有愛環境

聯合報／ 記者邱瑞杰李成蔭／基隆即時報導
基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安（右）和被罷免人謝國樑（左）同台交鋒前，相互握手致意。記者李成蔭／攝影
基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安（右）和被罷免人謝國樑（左）同台交鋒前，相互握手致意。記者李成蔭／攝影

基隆市長謝國樑在今晚罷免案電視說明會第二輪發言時，除了繼續說明施政成績，並在結束前表示，希望基隆成為愛而不是仇恨的城市，罷免是仇恨的堆積，拜託大家無論選舉結果如何，都希望基隆更好，變成更有愛的環境。

謝國樑在第二輪發言時，列舉設立室內兒童樂園，補助孕婦產檢車資、營養品與治裝費，訂定學校午餐自治條例，打造街舞空間，成立親子和長輩照護平台等施政成績，爭取市民支持。

謝國樑還說，上任後結合文化與音樂元素，打造北台灣音樂城市。去年底舉辦「最愛基隆」年終演唱會，是市府首次主辦大型室內演唱會，當天風雨交加，更具億義。今年五月在國門廣場舉辦愛嶼搖滾LOVE ROCK音樂祭，七月攜手必應創造公司，將沙灣歷史文化園區打造成融合音樂、文創的多功能園區「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」，八月舉辦首屆基隆浪曲嘉年華，為觀眾帶來的連續兩天的文化音樂盛宴。

謝國樑也提及重視城市美學，重新展現城市風貌。就任市長後便責成設立都更專案辦公室，市府給予聯宏社區及安樂一期六號基地等民間自辦都更案行政協力，使得這些多年無法開展的都更案，不久將會徵求實施者，完成說很久但一直做不到的事。

謝國樑說，對次罷免案領銜人謝璟安和罷團成 員，提出好的建言都會虛心面對，他希望基隆更好，也希望基隆成為愛，而不是仇恨的城市。大家都知道罷免是仇恨的堆積，所以拜託大家無論選舉結果如何，都希望基隆更好，變成更有愛的環境。

基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安（右）和被罷免人謝國樑（左）。記者李成蔭／攝影
基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安（右）和被罷免人謝國樑（左）。記者李成蔭／攝影

謝國樑 音樂

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