東岸商場爭議 林右昌開砲批謝國樑護產轉移強盜焦點

基隆市長謝國樑罷免投票倒數計時，民進黨秘書長、基隆前市長林右昌今晚臉書再砲，針對東岸商場爭議，他表示要還原真相，並指謝國樑與國民黨應該為這陣子以來惡意抹黑的不實言論，公開道歉，痛批謝國樑把一個執行面的問題誇大為護產，只是為了被告發強盜行為找理由與轉移焦點。

林右昌說，今天要說東岸停車場的改造故事，還原事實讓大家了解：為基隆市創造新的公共空間以及人本通行環境才是東岸停車場促參案的目的，而不是商場。

林右昌表示，有人不斷透過大量文宣洗腦聲稱「東岸停車場促參案」增建了2000坪商業營業面積，但這其實完全是大錯特錯，因為，實際上東岸停車場在改造前一樓的1500多坪本就可以全部做為商業空間使用；而依招商內容進行營運空間改造後，從1到4樓全部的商業空間加起來大約是1500多坪左右，增加的是公共開放空間，根本沒有所謂增建2000坪商業營業面積的事情。

林說，請謝國樑與國民黨應該為這陣子以來惡意抹黑的不實言論，公開道歉，東岸停車場促參案改善營運空間的最大原則就是公共開放空間極大化。

林右昌表示，在國民黨執政時代，東岸停車場是基隆之恥，人稱天空競技場，因為打架、吸毒、鬧事都在這裡。不僅停車場設施破舊落後，廁所更永遠充滿惡臭沒人敢上，雖然曾多次想要營造為商場，但屢屢失敗，因為環境實在太糟糕了，那時，張通榮前市長是用招租的方式，廠商只付租金其他不管，每年的地價稅與房屋稅還要由市府負擔，維護費用也是市府的責任。

林右昌並說，東岸停車場促參案增加的其實是公共空間，而非商業空間。有關產權登記問題，在東岸停車場2到4樓增建完成後，當時交旅處同仁就有要求產權必須進行登記，但因為相關稅金繳納的細節有所爭議，所以最後未能完成手續。

當初東岸停車場促參案的承辦人，其實就是現在謝國樑市府交通處負責本案的張姓科長。這些過程，張姓科長都很清楚，這僅是行政程序尚未完備，依土地登記規則，增建時的起造人是基隆市政府，其實並不會影響真正的產權歸屬。謝國樑市長只要詢問一下就清楚，這非刻意不完成登記，也根本跟政策無關。

林右昌指出，把一個執行面的問題誇大為護產，其實大家也知道，只是為了被告發強盜行為找理由與轉移焦點。