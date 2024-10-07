快訊

南港67年透天賣9288萬 他嚇「不如移民日本」…內行曝內幕

東華男大生遭撞噴飛傷重不治 撞擊力道大…轎車爆胎車頭破損

東岸商場爭議 林右昌開砲批謝國樑護產轉移強盜焦點

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨秘書長、基隆前市長林右昌今晚臉書再砲，針對東岸商場爭議，他表示要還原真相。記者游明煌／攝影
民進黨秘書長、基隆前市長林右昌今晚臉書再砲，針對東岸商場爭議，他表示要還原真相。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑罷免投票倒數計時，民進黨秘書長、基隆前市長林右昌今晚臉書再砲，針對東岸商場爭議，他表示要還原真相，並指謝國樑與國民黨應該為這陣子以來惡意抹黑的不實言論，公開道歉，痛批謝國樑把一個執行面的問題誇大為護產，只是為了被告發強盜行為找理由與轉移焦點。

林右昌說，今天要說東岸停車場的改造故事，還原事實讓大家了解：為基隆市創造新的公共空間以及人本通行環境才是東岸停車場促參案的目的，而不是商場。

林右昌表示，有人不斷透過大量文宣洗腦聲稱「東岸停車場促參案」增建了2000坪商業營業面積，但這其實完全是大錯特錯，因為，實際上東岸停車場在改造前一樓的1500多坪本就可以全部做為商業空間使用；而依招商內容進行營運空間改造後，從1到4樓全部的商業空間加起來大約是1500多坪左右，增加的是公共開放空間，根本沒有所謂增建2000坪商業營業面積的事情。

林說，請謝國樑與國民黨應該為這陣子以來惡意抹黑的不實言論，公開道歉，東岸停車場促參案改善營運空間的最大原則就是公共開放空間極大化。

林右昌表示，在國民黨執政時代，東岸停車場是基隆之恥，人稱天空競技場，因為打架、吸毒、鬧事都在這裡。不僅停車場設施破舊落後，廁所更永遠充滿惡臭沒人敢上，雖然曾多次想要營造為商場，但屢屢失敗，因為環境實在太糟糕了，那時，張通榮前市長是用招租的方式，廠商只付租金其他不管，每年的地價稅與房屋稅還要由市府負擔，維護費用也是市府的責任。

林右昌並說，東岸停車場促參案增加的其實是公共空間，而非商業空間。有關產權登記問題，在東岸停車場2到4樓增建完成後，當時交旅處同仁就有要求產權必須進行登記，但因為相關稅金繳納的細節有所爭議，所以最後未能完成手續。

當初東岸停車場促參案的承辦人，其實就是現在謝國樑市府交通處負責本案的張姓科長。這些過程，張姓科長都很清楚，這僅是行政程序尚未完備，依土地登記規則，增建時的起造人是基隆市政府，其實並不會影響真正的產權歸屬。謝國樑市長只要詢問一下就清楚，這非刻意不完成登記，也根本跟政策無關。

林右昌指出，把一個執行面的問題誇大為護產，其實大家也知道，只是為了被告發強盜行為找理由與轉移焦點。

停車場 林右昌 謝國樑

延伸閱讀

戴璟安喊民意對抗市長 謝國樑打政績牌

說明會回應法律戰 謝國樑：刑事案會不起訴 民事案勝訴

罷免案電視說明會 戴璟安、謝國樑先禮後兵

影／今晚罷免案說明會 領銜人盼謝國樑正視市民疑問

相關新聞

【重磅快評】開鍘京華城 蔣萬安想的要比檢方多

北檢偵辦京華城弊案進入深水區，檢方認定柯文哲等人涉嫌違法獎勵京華城容積率20%，估算不法利益達111.7億元，經向北院聲...

蔣萬安確認京華城停工否？她曝是假動作：沒法官笨到下指導棋

京華城是否停工？台北市長蔣萬安今天發函法院確認，不過國民黨議員秦慧珠表示，市府發函是假動作，「沒有一個法官會笨到下一個指...

謝龍介要1名大法官認領3個死囚回去輔導 示範「日以繼夜」相處

憲法法庭作出死刑限縮適用的判決，引發社會強力反彈，國民黨立委吳宗憲表示「不要以為反廢死就是嗜殺」，但憲法法庭卻頻頻造法，...

被問國慶晚會賴總統「推了你一下？」 蔣萬安反應曝光

國慶晚會當天，總統賴清德是否推了一下蔣萬安，還是提醒蔣萬安？蔣今天被問到「賴清德總統是推你？還是提醒你？」蔣萬安今天下午...

證實本周訪歐 蔡英文將赴捷克參加論壇發表演說

前總統蔡英文即將於12日出訪歐洲，賴清德總統也在昨日與蔡英文會面時給予祝福。蔡英文辦公室今也證實，在捷克「公元兩千論壇基...

立委搭高鐵奶茶灑到小男孩…媽媽溫柔舉動曝光 網讚好身教：情緒穩定

「當被善良觸動時，一天可以多麼美好」，立委伍麗華日前在臉書分享自己遇上的暖心故事。她表示自己在高鐵上不小心將手上的奶茶潑到一旁小男孩的衣服，在她正要道歉之際，男孩的媽媽居然先安慰她沒關係，還主動問她要不要借放杯子，母字穩定的情緒和意想不到的反應讓她非常感動，忍不住喊「我好敬佩、好羨慕這位母親」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。