說明會回應法律戰 謝國樑：刑事案會不起訴 民事案勝訴

基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，謝國樑在第1輪發言時，列舉提升公車服務、行人友善成績，強調上任至今基隆財政穩健、人口增加、環境改善，市府團隊會持續建設，讓市民有好的城市生活。

謝國樑在發表政見前，先回應領銜人戴璟安稱他「拒絕溝通、封鎖市民」等論點，表示會維持溝通管道，每年第四季請戴和罷團員到市府指導、指正。戴說他涉及的法律案，他自信依法行政，刑事指控會不起訴，民事會勝訴。今天還沒有結果，他會繼續證明清白，判決會站市府這一方。

謝說，他上任時市公車平均車齡11年，有些15、6年已不堪使用。交通部公路局去年不再補助購置柴油低地板大客車新車，市府於是追加預算6000多萬元，購置50輛中古公車應急，按車齡汰換，平均車齡已降為9.25年。上任第一年的公車故障數是190次，比前兩年都低。中央推動2030年市區公車全面電動化，基市將在2026年完成。

謝國樑表示，市府至今已還債已經快10億元，是20年來財政狀況最好的時刻，加上人口數首度淨成長，都展現出市府施政有一定的成效。

謝國樑還提到，他在國際媒體CNN稱台灣為「行人地獄」前，就推動行人友善政策，嚴格取締汽機車未禮讓行人、路口處畫設綠斑馬、實施行人早開時相，行人穿越量較大路口加大行人號誌燈，讓基隆行人事故死亡率已是全國第二低，僅次於台北市。