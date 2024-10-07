罷樑團體直指謝7大罪狀 「若願面對也不用走到這步」

基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安和謝兩人先禮後兵，順序上由戴開始並表示，這次罷免主要是市民對謝的不信任導致，包含不溝通、違法亂紀、政策跳票、貪玩享樂、濫用稅金、親謝得標、不願負政治責任等，其實謝若一開始願意面對處理，也不會走到這一步。

戴璟安先是向山陀兒颱風過後辛苦的工作人員表達感謝，並向基隆市民說聲「辛苦了」。他說，基隆近70年來第一次有罷免案，這主要是因為基隆市民對謝國樑施政不信任導致，最根本的原因有七點。

戴璟安說明，第一是謝國樑「拒絕溝通、封鎖市民」，曾上網表達意見的市民都換來無端謾罵及抹黑，就連謝也說臉書上問問題的都是網軍、機器人，基隆淪為謝的一言堂。第二是「違法亂紀、濫用公權力」，謝市府針對東岸商場違法破門，在沒有取得法院強制執行命令狀況下以優勢警力用電鋸破門，是有法律允許這樣隨意侵犯人民權益的嗎？

第三是「政策跳票」，過去曾承諾要發放萬元的染疫慰問金，結果變成中低收入戶才能領，當初根本沒評估財政；青年公益電動機車政見變調，排擠掉長照、兒少、教育等預算。第四「民生需求放兩旁，貪玩享樂擺中間」，超跑改裝車活動等，把親子館特地改建成換湯不換藥的室內兒童樂園，市民期待的是體質改變、青年就業、銀髮族獲照顧，甚至有一台正常公車可以做。

第五「濫用市民的納稅金」，電動機車預算高達27.5億的預算，林林總總浮濫花費，總計燒46億之多，這可以打造幾台全新公車、長照樂活園區、清多少水溝？「我們繳稅繳的辛苦，你倒是花得非常開心。」第六「標案不透明，大多數標案都是親近人士得標」，像室內兒童樂園、電動機車客服等，得標都是與謝國樑關係親密的人；環保局長馬仲豪亦無相關專業，基隆標案及人事淪為謝維護人脈的道具。