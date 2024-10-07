快訊

南港67年透天賣9288萬 他嚇「不如移民日本」…內行曝內幕

東華男大生遭撞噴飛傷重不治 撞擊力道大…轎車爆胎車頭破損

戴璟安喊民意對抗市長 謝國樑打政績牌

中央社／ 基隆7日電

基隆市長謝國樑罷免案公辦電視說明會今天晚間7時舉行，領銜人戴璟安在說明會開始前受訪說，罷免案能順利走到投票階段，他覺得更像是「基隆民意對抗市長」。

戴璟安表示，從罷免活動開始以來，謝國樑都沒有針對市民的疑問提出正面回覆，希望藉由說明會，謝國樑能正視市民的問題並回覆，例如，最近最明顯就是基隆市大淹水，有教授指出以基隆市下水道設計值，學理上不應該淹水，無論天災還是人禍，只有解決問題才對市民有幫助。

戴璟安說，請市民好好感受基隆的變化，以自身的經歷決定13日的投票，市民手上的選票可以決定基隆市的未來，無論市民有多麼不關心政治，但當權益受損時就要好好省思，該如何投下這張選票。

戴璟安說，罷免案能順利走到投票階段，除了是小蝦米對抗大鯨魚外，他覺得更像是「基隆民意對抗市長」。

被罷免方謝國樑受訪說，上任1年10個月後，已將基隆市府債務降至20年來最好時刻，很多市政成果也要藉由這次說明會向市民報告。最近因為颱風造成基隆市災情，他主要還是以勘災及協助市民恢復正常生活為主。

謝國樑說，基隆市下午下雨有些地區土石變得鬆動，他的心思還是放在希望能更快恢復市容，說明會過後，他會再前往更多地方視察，基隆市這次降下有史有來最多的單日降雨量，所幸沒有人員傷亡，盡快恢復市民正常生活才是最重要。

對於這次罷免案投票結果是否有勝算，謝國樑表示，他就是盡力而為，鼓勵市民出來投下不同意罷免票。

罷免 謝國樑

延伸閱讀

罷免案電視說明會 戴璟安、謝國樑先禮後兵

影／今晚罷免案說明會 領銜人盼謝國樑正視市民疑問

出席罷免案說明會 謝國樑曝最近心思以救災為主：結束後要繼續勘災

藍質疑風災後辦活動 罷團反批謝國樑讓市民遭受危險

相關新聞

【重磅快評】開鍘京華城 蔣萬安想的要比檢方多

北檢偵辦京華城弊案進入深水區，檢方認定柯文哲等人涉嫌違法獎勵京華城容積率20%，估算不法利益達111.7億元，經向北院聲...

蔣萬安確認京華城停工否？她曝是假動作：沒法官笨到下指導棋

京華城是否停工？台北市長蔣萬安今天發函法院確認，不過國民黨議員秦慧珠表示，市府發函是假動作，「沒有一個法官會笨到下一個指...

謝龍介要1名大法官認領3個死囚回去輔導 示範「日以繼夜」相處

憲法法庭作出死刑限縮適用的判決，引發社會強力反彈，國民黨立委吳宗憲表示「不要以為反廢死就是嗜殺」，但憲法法庭卻頻頻造法，...

被問國慶晚會賴總統「推了你一下？」 蔣萬安反應曝光

國慶晚會當天，總統賴清德是否推了一下蔣萬安，還是提醒蔣萬安？蔣今天被問到「賴清德總統是推你？還是提醒你？」蔣萬安今天下午...

證實本周訪歐 蔡英文將赴捷克參加論壇發表演說

前總統蔡英文即將於12日出訪歐洲，賴清德總統也在昨日與蔡英文會面時給予祝福。蔡英文辦公室今也證實，在捷克「公元兩千論壇基...

立委搭高鐵奶茶灑到小男孩…媽媽溫柔舉動曝光 網讚好身教：情緒穩定

「當被善良觸動時，一天可以多麼美好」，立委伍麗華日前在臉書分享自己遇上的暖心故事。她表示自己在高鐵上不小心將手上的奶茶潑到一旁小男孩的衣服，在她正要道歉之際，男孩的媽媽居然先安慰她沒關係，還主動問她要不要借放杯子，母字穩定的情緒和意想不到的反應讓她非常感動，忍不住喊「我好敬佩、好羨慕這位母親」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。