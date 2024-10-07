戴璟安喊民意對抗市長 謝國樑打政績牌

基隆市長謝國樑罷免案公辦電視說明會今天晚間7時舉行，領銜人戴璟安在說明會開始前受訪說，罷免案能順利走到投票階段，他覺得更像是「基隆民意對抗市長」。

戴璟安表示，從罷免活動開始以來，謝國樑都沒有針對市民的疑問提出正面回覆，希望藉由說明會，謝國樑能正視市民的問題並回覆，例如，最近最明顯就是基隆市大淹水，有教授指出以基隆市下水道設計值，學理上不應該淹水，無論天災還是人禍，只有解決問題才對市民有幫助。

戴璟安說，請市民好好感受基隆的變化，以自身的經歷決定13日的投票，市民手上的選票可以決定基隆市的未來，無論市民有多麼不關心政治，但當權益受損時就要好好省思，該如何投下這張選票。

戴璟安說，罷免案能順利走到投票階段，除了是小蝦米對抗大鯨魚外，他覺得更像是「基隆民意對抗市長」。

被罷免方謝國樑受訪說，上任1年10個月後，已將基隆市府債務降至20年來最好時刻，很多市政成果也要藉由這次說明會向市民報告。最近因為颱風造成基隆市災情，他主要還是以勘災及協助市民恢復正常生活為主。

謝國樑說，基隆市下午下雨有些地區土石變得鬆動，他的心思還是放在希望能更快恢復市容，說明會過後，他會再前往更多地方視察，基隆市這次降下有史有來最多的單日降雨量，所幸沒有人員傷亡，盡快恢復市民正常生活才是最重要。

對於這次罷免案投票結果是否有勝算，謝國樑表示，他就是盡力而為，鼓勵市民出來投下不同意罷免票。