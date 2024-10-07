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蔡英文訪歐綠委拿馬英九相比 馬辦：顛倒黑白貽笑大方

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，吳思瑤說馬英九卸任多年後才出國，根本是信口開河，連查資料都懶。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，吳思瑤說馬英九卸任多年後才出國，根本是信口開河，連查資料都懶。圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文12日將訪歐，民進黨立委吳思瑤表示，回顧前總統馬英九，也是卸任後多年才踏上出國受邀的行程，蔡英文的外交成就深獲國際社會肯定，兩者高下立判。馬英九基金會執行長蕭旭岑批評吳根本是信口開河，連查資料都懶。

蕭旭岑表示，吳思瑤不但憲法讀不好，不知道中華民國包含大陸，連Google都不會用，隨便上網查就知道，馬英九卸任後跑了近十個國家，用民間的力量協助中華民國做外交，拜託吳思瑤有點立法委員的樣子，不要貽笑大方。

蕭旭岑表示，吳思瑤說馬英九卸任多年後才出國，根本是信口開河，連查資料都懶。馬卸任不到半年，就應邀到馬來西亞及美國演講，至今8年來，已經出訪歐洲、美國與亞洲相關國家，包括中國大陸在內共16趟。

蕭旭岑指出，別忘了，馬英九剛卸任一個月，2016年6月，就被著名的亞洲出版業協會（SOPA）邀請出席典禮並擔任頒獎貴賓，卻被蔡英文政府硬擋下來，無法成行。

蕭旭岑說，民進黨政府把國際組織對馬英九的邀請擋下來，又一再延長對馬出境管制，甚至利用國會多數修法，讓馬英九到現在都已經卸任八年了，還沒有憲法賦予人民的人身自由及居住和遷徙自由，至今出入境都還要向總統府報備。民進黨睜眼說瞎話、顛倒黑白不要臉的功力，真是令人歎為觀止。

蔡英文 蕭旭岑 馬英九

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