府：國慶建築光雕8日至10日展演 台灣漫畫為主軸

國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月8日至10月10日展開。總統府發言人郭雅慧今天表示，今年光雕主題為「當我們同在一起」，集結43部作品、近百件圖稿，盼與民眾一起認識橫跨半世紀的台灣漫畫及動畫作品。

總統府晚間發布新聞稿，郭雅慧指出，台灣第一部英雄漫畫「諸葛四郎」於1958年推出，在當時成為家喻戶曉的熱門作品，今年適逢作者漫畫家葉宏甲百歲冥誕，為向經典致敬，並串聯台灣新銳創作者，國慶光雕將以漫畫為主軸，連結43部不同時期的台灣作品，與民眾一起見證台灣的創作能量。

郭雅慧表示，過去國慶光雕曾有以女性、運動等主題的漫畫元素，但未將「漫畫」及「動畫」作為主角，今年不僅聚焦在「專屬臺灣的漫畫及動畫文化」上，與民眾一起回顧「諸葛四郎」、動畫電影「魔法阿媽」等經典作品，也藉由豐沛的創作能量讓大眾認識台灣的多元文化，包含「Day Off」、「課金派戀愛」及「來自清水的孩子」等性別及歷史議題的漫畫，希望大家在欣賞的同時，更認識自己生活的這塊土地。

郭雅慧說明，今年國慶光雕展演將在10月8日至10日於總統府前舉行，總統府前凱達格蘭大道周邊道路，因光雕展演及國慶，將實施交通管制，敬請民眾留意配合道路標示及交管人員指引改道通行，也請用路人多多包涵。