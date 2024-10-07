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基隆市長罷免案電視說明會 戴璟安、謝國樑先禮後兵

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罷免案電視說明會 戴璟安、謝國樑先禮後兵

聯合報／ 記者邱瑞杰李成蔭／基隆即時報導
基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安（右）和被罷免人謝國樑（左）同台交鋒前，相互握手致意。記者李成蔭／攝影
基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安（右）和被罷免人謝國樑（左）同台交鋒前，相互握手致意。記者李成蔭／攝影

基隆市選委會今晚舉辦市長謝國樑罷免案電視說明會，領銜人戴璟安和被罷免人謝國樑同台交鋒。兩人在晚上6點45分進攝影棚，面對媒體記者拍合照後，7時開始各自發表兩輪政見。

主張罷免謝國樑的民眾組成「山海公民拆樑行動」團體，3月8日發起罷免行動，第1階段提議、第2階段連署人數都達法定門檻，中央選委會8月上旬宣布成案，後來又決定投票日期是10月13日。

罷免案電視說明會原訂3日晚上7時舉辦，當天因為山陀兒颱風逼近，基隆市停上上班上課，說明會順延到今晚7時在吉隆有限電視公司舉辦。

吉隆有線公司今晚除在第4頻道轉播說明會，也會透過網路直播。戴璟安和謝國樑都提前到場化妝。晚上6點45分左右進攝影棚，合照後就位，由主持人說明發表政見順序，7時開始發表政見。戴璟安和謝國樑將各發表政見2次，兩次都是戴先謝後，每次各12分鐘。

謝國樑會前說，上任1年10個月的時間減債，市府現在的財政是20年來最好的一刻，市府也有很多的市政成果，還有最近工作重點，都會趁今天說明會跟市民朋友們報告。

謝國樑表示，最近因為颱風帶來的災情，我們主要還是以勘災跟協助恢復為主。今天下午又下了一些雨，確實有些地區土石又變得比較鬆動，他的心思還是比較在讓災情降低，跟基隆市容要更快的恢復。

謝說，說明會結束後，他會繼續去做更多的勘災。基隆市這一次真的是碰到了有史以來，最大的單日下雨量，所幸沒有任何人造成傷亡，這是不幸中的大幸，天佑基隆。讓市民的生活盡快的恢復正常是他最重要的工作，對於罷免投票他就是盡力而為，鼓吹大家出來投下不同意罷免票。

戴璟安會前指出，謝國樑從罷免活動開始以來，都沒有針對市民的疑問正面回覆。罷免團隊這段期間蒐集市民大大小小疑慮，希望謝在今天這場合能正視市民的問題，好好回覆市民的疑慮，才是對謝最有幫助的事情。

戴璟安舉例，最近基隆大淹水，有學者指出基隆地下道容納降雨量不應該會釀成這次淹大水情況，希望謝國樑正視問題，畢竟無論天災或人禍，只有解決問題，才能真正幫助到基隆市民。

戴璟安呼籲基隆市民好好感受這兩年基隆的變化，以自身的經歷決定投票，只有手上的選票可以決定基隆的未來。無論是多麼的不關心政治，但當權益受損時，就應好好省思這張選票該如何投。

基隆市選委會 罷免 謝國樑

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