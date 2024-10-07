影／今晚罷免案說明會 領銜人盼謝國樑正視市民疑問

基隆市選委會今晚舉辦基隆市長謝國樑罷免案電視說明會，謝及罷免領銜人戴璟安稍早抵達電視台現場並分別接受媒體聯訪。戴表示，謝從罷免活動開始就沒有正面回覆市民的疑問，希望今晚可以正視市民的問題、回覆市民的疑問，呼籲市民感受這兩年基隆的變化，當自身權益受損時，就應思考如何投下周日的選票。

戴璟安指出，謝國樑從罷免活動開始以來，都沒有針對市民的疑問正面回覆，而罷免團隊這段期間也蒐集市民大大小小疑慮，希望謝在今天這場合能正視市民的問題，好好回覆市民的疑慮，正才是對謝最有幫助的事情。

戴璟安舉例，最近最明顯的就是基隆大淹水，有學者指出基隆地下道容納降雨量不應該會釀成這次淹大水情況，這是最近一次造成民怨的事件，也希望謝國樑能正視該問題，畢竟無論天災或人禍，只有解決問題才能真正幫助到基隆市民。

戴璟安呼籲，基隆市民可以好好感受基隆這兩年的變化，以自己自身的經歷來決定這周日的投票，只有手上的選票可以決定基隆的未來；無論是多麼的不關心政治，但當權益受損時，就應好好省思這張選票該如何投。

針對外界好奇罷樑團體認為是一場「小蝦米對抗大鯨魚」的戰役？戴璟安回應，團隊從一開始就是普通基隆市民，這一次能讓罷免順利走到最後，除「小蝦米對抗大鯨魚」外，以「基隆民意對抗市長」來解釋更合理。