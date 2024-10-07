影／慶祝中華民國113年國慶日 泰國台商組團返台祝賀
為慶祝中華民國113年國慶，泰國僑界最大2社團，泰國台灣會館與泰國台灣商會聯合總會攜手，主辦旅外台商返國參加雙十國慶旅遊團，立法院台泰國會議員友好協會會長劉建國親自到場接機。劉建國表示，自2019年至2023年，台商赴泰國投資金額為46.54億美元，平均每年投資9.3億美元，台灣在2023年成為泰國第5大外資來源國。
劉建國致詞時指出，泰國台商不只在泰國打拚，對國內有需要幫助的任何大事也都是傾囊相助，在泰國，不管是台商還是學子有任何的問題需要協助，他們也都是第一時間不遺餘力，所以今天才會特別以會長身分到場接機。劉建國也強調，雖然商人無國界，但台商的祖國在台灣，所以才會回來慶祝雙十國慶。
泰國台灣會館主席張玲琴表示，台灣會館在泰國已經有77年的歷史，今天非常高興回到台灣，一起慶祝中華民國113年的國慶，雖然台商在泰國漂流那麼久，但是心繫台灣、根在台灣，非常榮幸帶領70多位鄉親回到台灣參加國慶。
泰國台灣商會聯合總會長陳漢川指出，非常高興回到台灣、永遠心繫台灣、「台灣是我們的家」。台商在海外非常的優秀，在泰國的投資金額已經是排行第5位，雖然台泰無外交關係，但泰國非常尊重、非常友善也歡迎台商。未來他們也會繼續在海外努力，讓台灣發光發熱。
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