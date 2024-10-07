考試院人事同意權案仍無共識 審查時程交由韓國瑜協商

立法院新會期開議，考試院人事同意權案持續卡關，民眾黨團提案下周開始審查，民進黨團則主張連同司法院大法官、國家傳播通訊委員會（NCC）人事案一併排定時程，朝野黨團今天經過協商，最終仍然無法達成共識，未來將交由立法院長韓國瑜召集協商。

民眾黨立法院黨團上周在院會提案，10月16日、17日、21日召開全院委員會，審查第14屆考試院人事同意權案，並且在11月1日院會行使同意權案投票，院會議決逕付二讀，並且交付黨團協商，民眾黨團負責召集協商。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌下午召集黨團協商，國民黨團副書記長張智倫表示，針對考試院人事同意權案，國民黨團的想法一致，就是尊重總統提名權，「應該趕快審就趕快審」，過去也沒有擋過任何人事案，賴清德總統是40%民意總統，人民希望在野黨強力監督，國民黨團也會展現出嚴格審查的態度。

民進黨團書記長蔡易餘則說，這個會期的時間壓迫，除了面對施政總質詢，後續還有總預算案、多項法案與人事同意權案，希望就三大人事案統一建立時程，如果切割處理會花很多時間，希望立法院更有效率地處理。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，這個會期有總質詢、四大預算案要處理，規模相當龐大，討論也需要花時間，民進黨團也認同嚴格監督，但是院會的時間就這麼多，應當就所有人事案衡量性思考，後續的時間安排也會更有效率，民進黨團也尊重在野黨的提案。

國民黨團副書記長林沛祥則認為，現在應該務實一點，先把考試院人事同意權案的時程排下來，至於其他人事案就以後擇期再議。

眼看朝野黨團無法達成共識，擔任會議主席的黃國昌最後宣告，今天協商不成立，民眾黨團會立刻發文給韓國瑜，「請韓國瑜以院長高度來召集協商，可以處理的範圍會比較大」，至於NCC人事同意權案則是在交通委員會，尊重該委員會兩位召委的安排時程。