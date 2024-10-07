快訊

基隆市長罷免案電視說明會 戴璟安、謝國樑先禮後兵

教室前走廊談判！桃園高二生戀情遭介入刀刺濺血 2同學輕重傷

東南亞旅客不想去美國玩了 「這些原因」都讓他們退卻

聽新聞
0:00 / 0:00

考試院人事同意權案仍無共識 審查時程交由韓國瑜協商

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院新會期開議，考試院人事同意權案持續卡關。圖／聯合報系資料照片
立法院新會期開議，考試院人事同意權案持續卡關。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期開議，考試院人事同意權案持續卡關，民眾黨團提案下周開始審查，民進黨團則主張連同司法院大法官、國家傳播通訊委員會（NCC）人事案一併排定時程，朝野黨團今天經過協商，最終仍然無法達成共識，未來將交由立法院長韓國瑜召集協商。

民眾黨立法院黨團上周在院會提案，10月16日、17日、21日召開全院委員會，審查第14屆考試院人事同意權案，並且在11月1日院會行使同意權案投票，院會議決逕付二讀，並且交付黨團協商，民眾黨團負責召集協商。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌下午召集黨團協商，國民黨團副書記長張智倫表示，針對考試院人事同意權案，國民黨團的想法一致，就是尊重總統提名權，「應該趕快審就趕快審」，過去也沒有擋過任何人事案，賴清德總統是40%民意總統，人民希望在野黨強力監督，國民黨團也會展現出嚴格審查的態度。

民進黨團書記長蔡易餘則說，這個會期的時間壓迫，除了面對施政總質詢，後續還有總預算案、多項法案與人事同意權案，希望就三大人事案統一建立時程，如果切割處理會花很多時間，希望立法院更有效率地處理。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，這個會期有總質詢、四大預算案要處理，規模相當龐大，討論也需要花時間，民進黨團也認同嚴格監督，但是院會的時間就這麼多，應當就所有人事案衡量性思考，後續的時間安排也會更有效率，民進黨團也尊重在野黨的提案。

國民黨團副書記長林沛祥則認為，現在應該務實一點，先把考試院人事同意權案的時程排下來，至於其他人事案就以後擇期再議。

眼看朝野黨團無法達成共識，擔任會議主席的黃國昌最後宣告，今天協商不成立，民眾黨團會立刻發文給韓國瑜，「請韓國瑜以院長高度來召集協商，可以處理的範圍會比較大」，至於NCC人事同意權案則是在交通委員會，尊重該委員會兩位召委的安排時程。

民眾黨 民進黨 韓國瑜

延伸閱讀

綠轟柯志恩沒資格選市長 藍回嗆：韓國瑜也被擋過預算

世盟年會在台北 韓國瑜書面致詞肯定中華民國民主成就

立院朝野吵不完 韓國瑜默念心經 「金剛閣揆」是他

罷樑投票前夕禿子燕子漢子合體？ 韓國瑜出席機率低

相關新聞

【重磅快評】開鍘京華城 蔣萬安想的要比檢方多

北檢偵辦京華城弊案進入深水區，檢方認定柯文哲等人涉嫌違法獎勵京華城容積率20%，估算不法利益達111.7億元，經向北院聲...

蔣萬安確認京華城停工否？她曝是假動作：沒法官笨到下指導棋

京華城是否停工？台北市長蔣萬安今天發函法院確認，不過國民黨議員秦慧珠表示，市府發函是假動作，「沒有一個法官會笨到下一個指...

謝龍介要1名大法官認領3個死囚回去輔導 示範「日以繼夜」相處

憲法法庭作出死刑限縮適用的判決，引發社會強力反彈，國民黨立委吳宗憲表示「不要以為反廢死就是嗜殺」，但憲法法庭卻頻頻造法，...

被問國慶晚會賴總統「推了你一下？」 蔣萬安反應曝光

國慶晚會當天，總統賴清德是否推了一下蔣萬安，還是提醒蔣萬安？蔣今天被問到「賴清德總統是推你？還是提醒你？」蔣萬安今天下午...

證實本周訪歐 蔡英文將赴捷克參加論壇發表演說

前總統蔡英文即將於12日出訪歐洲，賴清德總統也在昨日與蔡英文會面時給予祝福。蔡英文辦公室今也證實，在捷克「公元兩千論壇基...

立委搭高鐵奶茶灑到小男孩…媽媽溫柔舉動曝光 網讚好身教：情緒穩定

「當被善良觸動時，一天可以多麼美好」，立委伍麗華日前在臉書分享自己遇上的暖心故事。她表示自己在高鐵上不小心將手上的奶茶潑到一旁小男孩的衣服，在她正要道歉之際，男孩的媽媽居然先安慰她沒關係，還主動問她要不要借放杯子，母字穩定的情緒和意想不到的反應讓她非常感動，忍不住喊「我好敬佩、好羨慕這位母親」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。