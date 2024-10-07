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將官茶敘「女性專員」到底是誰 藍委轟軍方還講不清楚

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統邀請新晉將領茶敘，除出當場指責將領未起立。國民黨立委羅智強批評國防部至今還講不清楚。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統邀請新晉將領茶敘，除出當場指責將領未起立。國民黨立委羅智強批評國防部至今還講不清楚。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統在將官茶敘發怒事件餘波盪漾，國防部人事次長劉沛智今天表示，是總統府交際科女性專員事前和國防部協調儀節，但名字沒有記。面對立委追問，顧立雄回應「沒有哪個專員在現場說不用起立。」引發藍委怒批，到現在還連是誰都說不清楚。

顧立雄今天赴立法院外交國防委員會針對雷神高報軍購款案進行專案報告，不過賴總統在將官茶敘上是不是發飆仍然是焦點，國民黨立委徐巧芯表示，傳出將官在賴總統蒞臨茶會時沒有起立，是因總統府女性官員要求不用起立，她詢問顧立雄這位女官員是誰？

國防部人事參謀次長劉沛智中將表示，一開始賴總統是好意希望晉升典禮後舉辦茶會，國防部在茶會前一星期與總統府交際科女性專員協調這是一個溫馨的場合，不過專員的名字「沒有特別去記」。

顧立雄說，他的理解是沒有說要如何，這是事先對儀節的溝通有所不足，沒有哪個專員現場說不用起立。

徐巧心追問，所以當時協調的官員不是發言人郭雅慧或賴清德辦公室主任陳羿伶？劉沛智說，茶會舉行時國防部承辦人員與總統府交際科都沒進會場，就是與會的31位將官坐在現場等賴總統。所以可能是國防部有疏失，沒有特別強調賴總統進來後要起立。

國民黨立委羅智強說，一般情況下，如果沒有統一指令，總統蒞臨時大家自然都會起立，究竟是哪位交際科專員說不用起立？劉沛智回應「沒有人這樣講」。

羅智強質疑，國防部這樣的說法是新任將官顯得都不懂儀節，這是陷將官於不義。劉沛智說，國防部的疏失是沒有和交際科溝通那是茶會場合，人次室承辦單位不用在場後，也沒有講清楚後續程序該怎麼走。

不過這樣說法仍然讓羅智強很不滿，質疑這整件事的處理前、中、後都出問題，不但澄清慢了很多拍，甚至到了現在還是連到底誰說不用起立也講不清楚！他批評「今天變成是我比民進黨還在乎總統的尊嚴。」

國防部 總統府

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