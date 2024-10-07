捷克之外…訪法國、比利時？蔡英文辦公室：勿過度臆測

「當被善良觸動時，一天可以多麼美好」，立委伍麗華日前在臉書分享自己遇上的暖心故事。她表示自己在高鐵上不小心將手上的奶茶潑到一旁小男孩的衣服，在她正要道歉之際，男孩的媽媽居然先安慰她沒關係，還主動問她要不要借放杯子，母字穩定的情緒和意想不到的反應讓她非常感動，忍不住喊「我好敬佩、好羨慕這位母親」。

2024-10-07 15:46