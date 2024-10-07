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捷克之外…訪法國、比利時？蔡英文辦公室：勿過度臆測

中央社／ 台北7日電
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片

外媒報導，前總統蔡英文除出訪捷克，還將訪問法國與比利時。蔡英文辦公室今天表示，蔡英文應邀至捷克參與「第28屆公元兩千論壇」，至於其他相關行程，尚有細節安排待確認，請外界無須過度臆測，或引用未經證實的報導。

蔡英文12日將前往捷克首都布拉格出席「第28屆公元兩千論壇」並發表演說。另據路透社披露，蔡英文還將訪問法國和比利時，這趟歐洲之行可能觸動北京的敏感神經。

蔡英文辦公室下午表示，蔡英文於總統任內曾多次受「公元兩千論壇基金會」邀請發表錄影演說，這次蔡英文於卸任後，應基金會邀請至捷克參與「第28屆公元兩千論壇」實體會議，感謝其長久以來對台灣民主的堅定支持。

蔡英文辦公室說，至於其他相關行程，尚有細節安排待確認，將於適當的時間對外說明，也請外界無須過度臆測，或引用未經證實的報導。

捷克 蔡英文 辦公室

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