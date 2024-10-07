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還原將官茶敘風波 國防部：疏於溝通流程

中央社／ 台北7日電
將官茶敘風波，國防部今還原溝通情況。圖為人事參謀次長室次長劉沛智中將（右）與國防部長顧立雄（左）。圖／聯合報系資料照片
將官茶敘風波，國防部今還原溝通情況。圖為人事參謀次長室次長劉沛智中將（右）與國防部長顧立雄（左）。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德日前出席晉任將官茶敘，引發儀節安排風波。國防部今天還原溝通情況，當時與總統府交際科專員協調，就是溫馨場合；正常情況出席者是要站起來，但國防部疏失的地方，在於沒有和總統府交際科溝通清楚後續流程。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄提出台美國防工業會議成效報告外，也召開祕密會議，主題為「針對美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為」，祕密會議結束後進行公開詢答。

國民黨立委徐巧芯質詢，針對外傳賴總統出席晉任將官茶敘時，看到將領沒有起立不高興，事後傳出是總統府女官員要求將領不用起立，詢問該位女官員是何人。

國防部人事參謀次長室次長劉沛智中將表示，賴總統是好意，希望晉任典禮後辦茶會。國防部在茶會一星期前是與總統府交際科女性專員協調，最後協調說是溫馨的場合，茶會舉行時國防部承辦人員與總統府交際科都沒有人在場，就是與會的31位將官坐在茶會現場等賴總統。

顧立雄表示，事先儀節溝通可能有所不足，並沒有哪一位專員在茶會現場要將領坐下，這是第一次辦茶會，對流程進行沒有充分了解。

曾任總統府副秘書長的國民黨立委羅智強質詢指出，通常軍事將領看到總統入內，不管幕僚有沒有喊「總統到」，將領就是要起立迎接，質疑儀節發生了什麼問題。

劉沛智說，正常是要站起來，但國防部疏失的地方，在於沒有和總統府交際科溝通清楚後續流程。

國防部 溝通 總統府

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