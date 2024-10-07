不等政院版財劃法 藍召委決本會期修法

「《財劃法》已經25年未修法，不能再等了！」國民黨財委會召委陳玉珍7日表示，要在這個會期完成立法、修改中央與地方財政分配比例。學者黃耀輝同意說，中央25年來已經多拿10兆元，盼修法讓地方有更充足預算。不過財政部長莊翠雲仍表示，倉促修法恐改變財政秩序，對國家長遠發展不利。

本會期盼完成修法

立法院7日召開《財政收支劃分法修正草案》公聽會上邀請立委、縣市政府及專家學者共同討論，陳玉珍在公聽會開始時就致詞說，上個會期同黨召委羅明才曾召開過公聽會，但後續沒有下文，希望《財政收支劃分法》本會期就能進入實質修法程序，解決中央與地方數十年來沒有解決的財政分配問題。

國立台北商業大學財政稅務系黃耀輝發言表示，中央政府廢省前淨收入占比57%，但廢省後暴增到75%，而且中央收入占比是已經扣掉給地方的補助款，還有75%收入，因此未來不能以此為原因減少補助款，25年中央已多拿10兆元。他強調，財政部都把修法卡關怪給地方沒共識，繼續下去未來恐怕未來30年都不會再修法。

較窮縣市應該多分

「《財劃法》已經25年未修，現在修法怎麼叫求快？」他不滿指出，財政部故意沒把餅做大，在分配公式讓地方互打，當然沒有共識，建議可按照國民黨分配公式；一、人人平等，67%按人口數分配，新北市人口最多，但讓利給離島縣市；二、保障人口少的縣市，11%平均分配；三、窮者多分，15%優先分配給16縣市；四、保障鄉鎮市，4%分給鄉鎮市。

會中，基隆市代表發言建議，應擴大中央統籌分配款規模，提升地方自主性，且應確保統籌分配稅額及一般補助款分配金額不低於修正施行前一年度的金額；金門縣代表則說，金門2023年已經停辦23項重大建設計畫、102億，還負擔金門大橋50億工程費，還有後續管理維護費用，盼修法加重離島基礎建設的財源分配。

分配係數仍有歧異？

對此，莊翠雲回應說，8、9月曾召開兩次公聽會，邀請地方政府與專家學者一起討論，但在權重配置、係數調整上仍有分歧，相關調整影響層面廣，不是一次就能完成，財政劃分調整必須審慎規劃，考慮地方財政同時，中央財政也要維持一定韌性。

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