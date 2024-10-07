碳費敲定每噸300元 自主減量最低收50元

千呼萬喚的碳費費率終於出爐，起徵價每公噸碳排3百元！環境部7日召開第6次碳費費率審議會議後，敲定一般碳費每噸300元，若企業積極減碳，按照減碳程度可適用A方案50元或B方案100元。環團希望一般費用從500元起徵，商業團體擔心台灣無歐盟碳邊境機制，恐衝擊產業。

對此，地球公民基金會、綠色公民行動聯盟等7個環團發表聯合聲明指出，除了 一般費率與優惠費率，高碳洩漏風險產業碳費折價後僅20元及10元，甚至比茶葉蛋還低，對於如此低廉的價格他們表示強烈抗議，認為環境部聯手經濟部、工商業團體迴避討論碳排放對環境、社會造成的損害，刻意忽略母法要求的排放者責任。

減碳愈多收愈少

環境部指出，本次會議考量總體經濟、物價水準（CPI）及個別產業的衝擊影響等因素，多數委員建議我國碳費徵收費率（草案）：一般費率為300元/公噸，對應技術標竿指定目標之優惠費率B為100元/公噸，若進一步選擇國際減碳最高標準之行業別指定目標，其則可適用更優惠的費率A方案為50元/公噸。

「B方案是參考國際標準與產業衝擊評估而來。」環境部指出，優惠費率B是參考日本（約64.7元/公噸）及新加坡（116.5 元/公噸）的碳稅起徵價格區間，與考量產業層級衝擊影響評估結果（對行業毛利率影響不超過10%以上為原則），建議優惠費率B起徵價格訂為100元/公噸。

環團盼高起價減碳

對於碳費意見，工總常務理事江啟靖表示，不反對接軌國際，但碳費只有台灣有，而台灣也沒有台版CBAM（歐盟碳邊境調整機制），因此沒辦法對國外進口高碳排的產品課稅，勢必會對台灣產業衝擊非常大。

他指出，中國、日本與南韓的碳定價並不高，盼政府能更積極思考配套措施、要做到什麼程度才能享優惠。

環境權保障基金會氣候變遷暨公正轉型部主任林彥廷表示，環保團體認為一般費率由500元起徵起，2030年至少達3000元；在有A、B兩種優惠費率的情況下，優惠費率B不應低於300元，較為嚴格的優惠費率A為100元，才能符合汙染者付費的原則。

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