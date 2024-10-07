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京華城停工？議員籲不當坐在黃金上的乞丐 蔣萬安：依內政部函釋辦理

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議會下午進行市長施政報告，蔣萬安上台進行報告。記者曾原信／攝影
台北市議會下午進行市長施政報告，蔣萬安上台進行報告。記者曾原信／攝影

京華城容積案持續延燒，北院上周裁准假扣押京華城土地，市長蔣萬安今赴議會施政報告，表示已發函法院詢問是否停工，不過議員認為，京華城是否停工因是首長行政裁量權，就算到時候起訴也有多種劇本，呼籲市府團隊應做好各種劇本應對，籲蔣「不要當坐在黃金上的乞丐」。

議員苗博雅表示，法院回函一定會請北市府依照職權酌處，屬於權利分立原則，法律上還有應作為能作為地方，「行政程序法」主管機關對於行政處分有廢止權限，未來若檢方起訴沈慶京有行賄行為，是可依法廢止掉原先處分，更能保護北市府不被反咬一口。

苗博雅說，起訴書有10幾種可能性，但北市府也應該要有劇本，不能等到起訴再來研議，讓市民「大失所望」，劇本不應只因土地被法院扣押停止勘驗，更提醒蔣萬安，都市計畫是市長權限，監察院已經糾正京華城容積案，蔣也可以自行檢討，法律有很多工具，「不要當坐在黃金上的乞丐」，要自己有能動性，把京華城逼出來跟市府妥協。

蔣萬安表示，後續會依照相關法規跟內政部函釋，對於京華城不予施工勘驗，如果未報而繼續興建，就會依法勒令停工，之所以要發文給法院問，依照內政部民國67年相關函釋，要求主管機關不予施工勘驗，未來持續興建，就不得發予使照。

議員林亮君也質疑，這個函釋提到，建築執照若涉及違法主管機關可以先行勒令停工，申請建照過程中包含監察院、地院，羈押被告裡面聲明都有提到20%容積獎勵是違法，她認為能不能勒令停工還是行政裁量權。

建管處長虞積學補充，目前申報勘驗進度到地上一樓，如果未申報繼續興建，將依法來勒令停工，至於內政部函釋，應該是指若建照執照書件若有偽造，就另當別論，可要求停工。

主管 北市府 議員

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