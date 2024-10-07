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「台灣台語」正名惹議 張善政曝基層隱憂

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台語正名議題引發論戰，桃園市長張善政今發文，呼籲族群不同聲音要重視。圖／取自張善政臉書
台語正名議題引發論戰，桃園市長張善政今發文，呼籲族群不同聲音要重視。圖／取自張善政臉書

教育部預告將「閩南語語言能力認證考試」更名為「台灣台語語言能力認證考試」，引發論戰。桃園市長張善政今天在臉書有感而發，直言中央已在基層引起不必要的誤會與紛爭，他認為各族群及語言應有公平、平等的發展機會，不論客語、原住民語、閩南語，都是「我們台灣的語言」。

張善政表示，近期社會上針對「台灣台語」正名的討論引發了不同的聲音，桃園市作為一個多元文化的城市，承載著豐富的客家族群、閩南族群、原住民族群、新住民、外省族群等珍貴的文化，語言是文化的重要象徵，而尊重並保存每一個族群的語言權利，更是政府肩負的責任。

張善政說，過去幾十年中，台灣針對多元族群平等發展推動了一系列重要政策，從原住民族委員會及客家委員會的成立，再到「原住民族基本法」及「客家基本法」的通過，標誌著台灣逐漸邁向尊重多元文化與語言的國家，2019年施行的「國家語言發展法」，鞏固台灣固有族群的語言在國家法律的保障下得以平等發展，更是台灣在語言平權和多元文化政策上的重要里程碑。

張善政提到，桃園也持續舉辦「客家義民祭」、「閩南文化節」、「眷村文化節」、「原民音樂節」，及新住民及移工的文化活動，推動多元族群共榮共存的代表性城市，但近期許多客家朋友向他反映，中央目前的做法，在程序上似乎已有既定的框架，若未及時納入更多元的聲音，恐會引起不必要的誤會與紛爭。在命名的方案上，可能也與多元族群平等、語言平等的潮流出現扞格。

張善政表示，桃園有超過90萬客家鄉親，作為全台最多客家人口的城市，市府致力營造客語友善城市的氛圍來推廣客家文化，因此這次「語言平權」的議題，他支持客家鄉親為自己及其他族群的語言發展及權益發聲，促進大家對語言平權的重視。

國家語言 客家文化 張善政

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