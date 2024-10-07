賴總統籲速審預算 黃國昌：先要求政院 依法編列才是正途
總統賴清德說，明年治水預算551億元，希望立委能盡速審議預算。民眾黨團總召黃國昌今天說，行政院長卓榮泰漠視立法院三讀通過的法律，賴總統應先要求行政部門，依法編列預算才是正途。
國民黨、民眾黨立委4日再度聯手，將民國114年度中央政府總預算案退回程序委員會。總統賴清德6日到新北市金山、萬里視察颱風災情後表示，明年治水預算新台幣551億元，希望立委能盡速審議預算，讓地方政府能夠盡快得到經費，推動治水的工程。
黃國昌受訪時表示，速審總預算沒有問題，但以賴總統的高度，應該先要求行政部門，依法編列預算才是正途，卓榮泰竟然漠視立法院三讀通過的法律，不願意依法編列預算，針對嚴重侵蝕法治國原則、重大違法亂紀的行為，「賴總統是選擇要力挺到底嗎？」
黃國昌說，賴總統要求立法院趕快審查預算以前，應該先問問自己提名的行政院長，為什麼不願意依法編列預算。
另外，賴總統5日晚間出席民國113年國慶晚會致詞時指出，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，如果要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用「祖國」兩字。
黃國昌表示，他不清楚賴總統講這句話，要實現的目的是什麼，但是中華民國跟中華人民共和國，本來就互相不隸屬，這是基本的常識。台灣現在面臨各項危機跟挑戰，重要的是以總統的高度，要實際提出解決辦法，才是人民真正關心的事。
至於基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，黃國昌說，民眾黨沒有針對這件事正式討論，但讓人難過的是，過去這幾天基隆風災這麼嚴重，民進黨還在進行罷樑政治操作，讓他為基隆市民感到非常不捨與不值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言