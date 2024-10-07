快訊

下班記得帶傘！午後雷陣雨轟5縣市 警戒區域曝光

南極半島暖化一片綠油油 植被面積「驚人速度」擴張近14倍

山陀兒吹倒路樹！汽車遭壓竟被開停車單 高市交通局挨批擾民

賴總統籲速審預算 黃國昌：先要求政院 依法編列才是正途

中央社／ 台北7日電

總統賴清德說，明年治水預算551億元，希望立委能盡速審議預算。民眾黨團總召黃國昌今天說，行政院長卓榮泰漠視立法院三讀通過的法律，賴總統應先要求行政部門，依法編列預算才是正途。

國民黨、民眾黨立委4日再度聯手，將民國114年度中央政府總預算案退回程序委員會。總統賴清德6日到新北市金山、萬里視察颱風災情後表示，明年治水預算新台幣551億元，希望立委能盡速審議預算，讓地方政府能夠盡快得到經費，推動治水的工程。

黃國昌受訪時表示，速審總預算沒有問題，但以賴總統的高度，應該先要求行政部門，依法編列預算才是正途，卓榮泰竟然漠視立法院三讀通過的法律，不願意依法編列預算，針對嚴重侵蝕法治國原則、重大違法亂紀的行為，「賴總統是選擇要力挺到底嗎？」

黃國昌說，賴總統要求立法院趕快審查預算以前，應該先問問自己提名的行政院長，為什麼不願意依法編列預算。

另外，賴總統5日晚間出席民國113年國慶晚會致詞時指出，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，如果要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用「祖國」兩字。

黃國昌表示，他不清楚賴總統講這句話，要實現的目的是什麼，但是中華民國跟中華人民共和國，本來就互相不隸屬，這是基本的常識。台灣現在面臨各項危機跟挑戰，重要的是以總統的高度，要實際提出解決辦法，才是人民真正關心的事。

至於基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，黃國昌說，民眾黨沒有針對這件事正式討論，但讓人難過的是，過去這幾天基隆風災這麼嚴重，民進黨還在進行罷樑政治操作，讓他為基隆市民感到非常不捨與不值。

黃國昌

延伸閱讀

周玉蔻指教授硬上女學生是「政治性評論」 否認誹謗黃國昌

館長籲藍營別打柯文哲 鍾小平嗆：你黃國昌鄰居住海邊？

謝國樑罷免案倒數 黃國昌轟民進黨政治操作風災

賴總統喊話速審總預算案 黃國昌：先依法編列才是正途

相關新聞

【重磅快評】開鍘京華城 蔣萬安想的要比檢方多

北檢偵辦京華城弊案進入深水區，檢方認定柯文哲等人涉嫌違法獎勵京華城容積率20%，估算不法利益達111.7億元，經向北院聲...

蔣萬安確認京華城停工否？她曝是假動作：沒法官笨到下指導棋

京華城是否停工？台北市長蔣萬安今天發函法院確認，不過國民黨議員秦慧珠表示，市府發函是假動作，「沒有一個法官會笨到下一個指...

謝龍介要1名大法官認領3個死囚回去輔導 示範「日以繼夜」相處

憲法法庭作出死刑限縮適用的判決，引發社會強力反彈，國民黨立委吳宗憲表示「不要以為反廢死就是嗜殺」，但憲法法庭卻頻頻造法，...

被問國慶晚會賴總統「推了你一下？」 蔣萬安反應曝光

國慶晚會當天，總統賴清德是否推了一下蔣萬安，還是提醒蔣萬安？蔣今天被問到「賴清德總統是推你？還是提醒你？」蔣萬安今天下午...

證實本周訪歐 蔡英文將赴捷克參加論壇發表演說

前總統蔡英文即將於12日出訪歐洲，賴清德總統也在昨日與蔡英文會面時給予祝福。蔡英文辦公室今也證實，在捷克「公元兩千論壇基...

立委搭高鐵奶茶灑到小男孩…媽媽溫柔舉動曝光 網讚好身教：情緒穩定

「當被善良觸動時，一天可以多麼美好」，立委伍麗華日前在臉書分享自己遇上的暖心故事。她表示自己在高鐵上不小心將手上的奶茶潑到一旁小男孩的衣服，在她正要道歉之際，男孩的媽媽居然先安慰她沒關係，還主動問她要不要借放杯子，母字穩定的情緒和意想不到的反應讓她非常感動，忍不住喊「我好敬佩、好羨慕這位母親」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。