賴總統籲速審預算 黃國昌：先要求政院 依法編列才是正途

總統賴清德說，明年治水預算551億元，希望立委能盡速審議預算。民眾黨團總召黃國昌今天說，行政院長卓榮泰漠視立法院三讀通過的法律，賴總統應先要求行政部門，依法編列預算才是正途。

國民黨、民眾黨立委4日再度聯手，將民國114年度中央政府總預算案退回程序委員會。總統賴清德6日到新北市金山、萬里視察颱風災情後表示，明年治水預算新台幣551億元，希望立委能盡速審議預算，讓地方政府能夠盡快得到經費，推動治水的工程。

黃國昌受訪時表示，速審總預算沒有問題，但以賴總統的高度，應該先要求行政部門，依法編列預算才是正途，卓榮泰竟然漠視立法院三讀通過的法律，不願意依法編列預算，針對嚴重侵蝕法治國原則、重大違法亂紀的行為，「賴總統是選擇要力挺到底嗎？」

黃國昌說，賴總統要求立法院趕快審查預算以前，應該先問問自己提名的行政院長，為什麼不願意依法編列預算。

另外，賴總統5日晚間出席民國113年國慶晚會致詞時指出，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，如果要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用「祖國」兩字。

黃國昌表示，他不清楚賴總統講這句話，要實現的目的是什麼，但是中華民國跟中華人民共和國，本來就互相不隸屬，這是基本的常識。台灣現在面臨各項危機跟挑戰，重要的是以總統的高度，要實際提出解決辦法，才是人民真正關心的事。

至於基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，黃國昌說，民眾黨沒有針對這件事正式討論，但讓人難過的是，過去這幾天基隆風災這麼嚴重，民進黨還在進行罷樑政治操作，讓他為基隆市民感到非常不捨與不值。