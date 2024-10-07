致送資政、國策顧問等聘書 賴總統：需要百工百業力量

賴清德總統今天上午在總統府致送資政、國策顧問及無任所大使聘書，感謝所有先進擔任國政諮詢及協助推展對外關係的重要職務。賴總統強調，國家的重要工作，除了執政團隊要全力以赴，也需要百工百業的力量，政策推動才能更周延、更符合民意需求。

賴清德總統今致送資政、國策顧問及無任所大使聘書，包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長何志偉及張惇涵等均在場觀禮。

賴總統在致詞時表示，當前台灣面臨許多挑戰，包括威權主義擴張、氣候變遷、數位轉型及新興傳染病的威脅，身為總統，他的使命就是守護國家的生存發展，保護全體國人的生命財產安全，照顧2300萬人民的生活。

賴總統強調，未來，我們要持續強化國防、發展經濟、照顧弱勢，提升全社會防衛韌性，也要與民主夥伴站在一起，共同撐起「民主保護傘」，讓民主國家免於威權擴張的威脅。

賴總統認為，這些重要的工作，除了執政團隊要全力以赴，也需要百工百業的力量，政策推動才能更周延、更符合民意需求。為了將社會各界的多元意見，納入國政的參考，這次共遴聘27名資政、76名國策顧問；另外，為了協助政府推展國際事務，遴聘10名無任所大使。

賴總統指出，資政、國策顧問及無任所大使都是榮譽無給職，大家都是各領域重要的意見領袖，秉持國家優先的精神，貢獻智慧與經驗給國家，他要再次代表台灣人民向大家表達最由衷的感激。賴總統表示，相信有大家的建言與襄助，將為國政推動帶來一大助力，讓台灣繼續穩健前行。