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10/13罷樑投票 選監檢警聯繫會報務求過程平穩

中央社／ 台北7日電

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，今天舉行選監檢警聯繫會報。中選會副主委陳朝建說，3日起法定罷免活動展開，各種活動會愈加激烈，將確保罷免案能在罷免活動期間及投票過程中平穩。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，基隆市選舉委員會原訂2日召開基隆市第19屆市長謝國樑罷免案選、監、檢、警聯繫會報，因山陀兒颱風來襲，順延到今天舉行。

中選會說，會議邀台灣基隆地方檢察署、基隆市警察局等機關與會，中央選舉委員會副主委陳朝建也到場與各機關交換有關罷免案相關選務工作措施，共同會商處理妨害投票事件的步調與方法，維護罷免投票安全及罷免活動秩序。

中選會指出，會報中除明確檢警機關及選舉委員會在罷免案辦理期間，諸如文宣、網路傳播不實訊息案件的權責分工外，監察小組委員責任區的分配，以及如何與分區查察檢察官間保持密切聯繫，投票當天在投票所外以拍攝、記錄或其他方式等干擾投票進行的處理，進行充分意見交換及經驗交流，並取得共識。

陳朝建表示，從10月3日起，法定罷免活動期間就已展開，各種罷免宣傳活動會愈加激烈，選務機關及執法機關的工作使命，就是確保罷免活動及投票必須在公正、公平及公開的平台下進行，讓提案人之領銜人、被罷免人及投票人，都能在有序地環境中各自施展。

陳朝建說，近年來除有賄選、暴力介入選舉外，境外勢力及假訊息等，更嚴重侵蝕選舉環境的純淨空間，有賴檢警及選務機關採取有效防制措施抑制，以提升各方對選舉結果的信賴，而選舉事務能否平順完成，檢警機關向來居於重要角色。

中選會表示，這次基隆市長謝國樑罷免案，陳朝建對於檢警等機關的協力表示由衷感謝，希望透過檢警等機關間的合作，確保罷免案能夠在罷免活動期間暨投票過程中平穩。

基隆市選舉 投票 罷免

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