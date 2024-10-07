【重磅快評】開鍘京華城 蔣萬安想的要比檢方多

北檢偵辦京華城弊案進入深水區，檢方認定柯文哲等人涉嫌違法獎勵京華城容積率20%，估算不法利益達111.7億元，經向北院聲請扣押鼎越公司名下北市松山區西松段的土地已獲准；不過，藍綠要求台北市政府下令京華城停工，市府踩住等法院發函的底線，各方雖不滿意，卻是依法有據的路徑。

台北地檢署辦案放大絕，在案件尚未偵結之前即採取扣押動作。日前北檢發布新聞，指鼎越公司就柯文哲、彭振聲、沈慶京等人共同違法圖利行為，獲得建築容積獎勵慮20%的不法利益，屬犯罪所得應予沒收，經估算不法利益達111億7023萬6000元，經檢察官向法院聲請扣押鼎越位於台北市松山區西松段三小段地號土地，以保全日後追徵，並已獲法院裁准。

檢方的動作無疑是宣告本案勢必要偵結起訴，否則也不必聲請扣押鼎越公司的土地；更值得注意的是，法院也裁准檢方的扣押聲請。換句話說，對於被告有罪的心證，其實法院已在裁定書中表露無遺，對於柯文哲、彭振聲等案發時主其事的官員而言，確實極為不利。

但在法院裁准扣押鼎越公司名下的土地後，球又轉到台北市長蔣萬安的手上，幾乎藍綠都要他馬上下令京華城停工，但市府堅持要等今天再發函法院詢問再作決定，現階段「不予勘驗」。國民黨台北市議員秦慧珠直言，這是市府自保的假動作；民進黨議員顏若芳也指京華城不甩蔣萬安繼續蓋，也只要挨罰9000元，根本不痛不癢，民進黨議員另一林延鳳搬出虎頭鍘，要蔣拿出魄力下令京華城停工，效果十足；民眾黨議會黨團則說市府是尾巴搖狗，呼籲蔣依法行政。

不過，市府等法院函覆行事，真的是北市府的假動作？京華城挨罰根本不痛不癢？恐怕也不盡然。

京華城現狀是個施工中的建案，依據內政部民國66年、67年兩函釋，一般施工中建築物如遭法院扣押，主管單位就不給施工勘驗，若建商繼續施工，市府就不給使用執照，京華城承受得起嗎？而且北市府才剛收到裁定書，正準備再函詢法院是否要求停工，這本來是公務機關的行政流程，特別是京華城案受到極大關注，北市府能不依法行政嗎？

再者，京華城案得沸沸湯湯，已有多名公務員涉案被收押，關鍵就在於非法圖利，檢方還在追查是否有可疑金流，蔣市府接續處理此案，本來就更應謹慎小心，避免重蹈覆轍，當然不能因民代要求即冒然下令停工，否則日後衍生國賠的問題，誰來負責？市府即使是簡單的勘驗，也要小心後果，因為法院扣押確定，建管處不予勘驗，這會牽動京華城最終能不能拿到使用執照，市府能不審慎再審慎嗎？

藍綠白對蔣市府指指點點，連自家人都不滿意，但畢竟站著說話不腰疼，看前市府人員因京華城案一個一個被約談、收押，蔣萬安握有行政權責，處理京華城案不僅要確保市府員工無觸法之虞，也不會給被告請求國賠的機會，同時又要思考如何避免京華城變成停擺8年的大巨蛋翻版。蔣萬安要思考的問題恐比院檢、民代還多，但踩穩法律是他目前唯一的選擇。