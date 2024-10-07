蔣萬安確認京華城停工否？她曝是假動作：沒法官笨到下指導棋

京華城是否停工？台北市長蔣萬安今天發函法院確認，不過國民黨議員秦慧珠表示，市府發函是假動作，「沒有一個法官會笨到下一個指導棋給蔣萬安」，若現在停工，市府未來可能會有要面對訴訟、國賠等問題，蔣萬安的態度要講清楚。

不過國民黨議員吳世正則認為，蔣萬安應下令京華城停工，否則京華城愈蓋愈多，京華城變成柯文哲紀念館，蔣萬安完成柯文哲紀念館，情何以堪。

蔣萬安今天赴議會施政報告，京華城案，除了民進黨團要求蔣萬安應該立即下令停工，民進黨議員何孟樺也說，現在檢廉查京華城容積獎勵確實有違法，之前監察院糾正京華城確認沒有符合都市計畫法第24條，京華城案是配合哪一個分區發展計畫？如果沒有，當然可以停工，要求蔣萬安應該要拿出GUT，馬上要求停工。

民進黨議員陳怡君則送蔣萬安兩個禮物，一是黃連一是芋頭，大酸蔣萬安現在是「啞巴吃黃連，有苦說不出」，還有送芋頭是因蔣萬安要收前市長柯文哲給的燙手山芋，要求京華城一定要勒令停工，除了喝黃連解毒湯，也要蔣萬安煮火鍋把芋頭化開。

不過國民黨議員對停工的態度，吳世正認為應該立即下令停工，否則會變成「京華城柯文哲紀念館，蔣萬安來完成」，他也反對用代金繳回京華城取得的容積獎勵，否則這也是縱容不法，侵害市民的權益，如果要等到判刑才停工，會等太久，影響會更大。