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蔡英文12日訪歐 府：賴總統祝出訪順利 責請國安會、外交部縝密規畫
前總統蔡英文預計於12日出訪捷克等歐洲國家，總統府發言人郭雅慧今表示，賴清德總統祝福蔡英文訪問一切順利，此行責請國安會、外交部縝密規畫，並就此行安全等相關事宜，給予必要協助，賴總統也期盼透過此行，持續深化台灣與歐洲國家情誼、讓台歐關係更加穩健緊密。
郭雅慧表示，賴總統全力支持蔡英文出訪行程，就此行安全等相關事宜，給予必要、周全協助。她指出，日前，兩人亦當面就出訪事宜交換意見，賴總統認為，蔡英文在國際上深受民主盟友信賴，以卸任元首身分，在國際為台灣發聲，是台灣最佳代言人。賴總統誠摯祝福蔡英文訪問行程平安順利，並期盼透過此行，在現有良好基礎上，持續深化台灣與歐洲國家深厚情誼，強化雙邊關係，讓台歐關係更加穩健緊密。
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