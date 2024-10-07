藍質疑風災後辦活動 罷團反批謝國樑讓市民遭受危險

國民黨發言人楊智伃今天表示，罷樑團體罔顧基隆災情持續搞政治，還用違法政治獻金快樂開唱、舉辦「山海音樂節」，她呼籲選民13日出門投下不同意罷免，守護善良的基隆。

發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，救災不應該是公民團體的責任，且4日選擇不放假，導致基隆市民受到危險的是謝國樑，楊智伃的批評根本是迴力鏢打回謝國樑身上。

颱風山陀兒重創基隆市，謝國樑昨天批評罷免團體5日舉辦「山海音樂節」對基隆市沒有正面幫助。

國民黨發言人楊智伃上午在國民黨記者會表示，基隆遭遇嚴重災情，謝國樑持續勘災，但罷樑團體卻持續羞辱謝國樑，甚至還在基隆開演唱會歡樂開唱，與謝國樑不分日夜的努力勘災身影形成強烈對比。罷樑團體批評北北基桃為救謝國樑的選情而放颱風假，難道都沒看到基隆的嚴重災情，難道這些假不該放。

楊智伃指出，反惡罷、護基隆的事實專區早已上線，歡迎大家多利用專區來釐清事實真相，以圖卡或短影音的宣傳，告訴所有的基隆人停止謊言跟仇恨，10月13日一起出門投下不同意票，守護善良的基隆。

國民黨台北市議員詹為元表示，罷樑團體在臉書廣告大撒幣，一個月下新台幣19萬元的高額廣告費，金額比2022年代表民進黨參選基隆市長的前立委蔡適應還多。罷樑團體在募資平台上募款700餘萬元，不受目前法律規範，顯然刻意規避政治獻金法，以取巧的管道進行不受限制的募款。

國民黨基隆市黨部發言人潘艾嘉指出，對於罷樑團體以募資平台進行違法募資，今年6月發函到內政部詢問，內政部指監察院應該要依法處理，結果監察院並沒有立案；8月份正式向監察院提出檢舉，迄今監察院並沒有任何作為，令人不禁懷疑監察院是否要等這些違法募得的政治獻金花完以後才開始辦，還是要等10月13日的罷免投票後才開始辦。

李晏蓉回應，先前的募資，由於拆樑並不是政黨也不是候選人，這筆募資本來就不是政治獻金規範的範圍，也就沒有上報監察院這件事，並且也已繳納營業稅，這些資料及法律規定都是可供查證，國民黨為了保全謝國樑而是非不分，真的是令人感到十分反感。