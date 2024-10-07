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證實本周訪歐 蔡英文將赴捷克參加論壇發表演說

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文即將於12日出訪歐洲，賴清德總統也在昨日與蔡英文會面時給予祝福。蔡英文辦公室今也證實，在捷克「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）邀請下，蔡英文將於本周末前往捷克首都布拉格出席「第28屆公元兩千論壇」並發表演說。

蔡英文辦公室指出，蔡英文在行前，亦於昨日前往賴總統官邸會晤，蔡英文也將在此行轉達賴總統以及台灣人民對捷克等國際友盟的祝福，並期共同為強化民主韌性努力。

蔡英文辦公室表示，台灣與捷克有著相似的民主進程，在民主前輩的勇敢犧牲下成功對抗威權體制，並建立自由民主的社會，因此台捷除了是經貿文化緊密合作的夥伴外，更是共同堅定捍衛自由、民主、人權與法治的理念相近夥伴。透過此行，蔡英文將分享台灣致力民主與繁榮的經驗，並期待國際社會更多理念相近的力量都能結合起來，共同對應當前嚴峻的國際政經挑戰，蔡英文也將感謝捷克及「公元兩千論壇基金會」長久以來對台灣民主的堅定支持。

蔡英文辦公室表示，「公元兩千論壇基金會」是由捷克前總統哈維爾（Václav Havel），以及諾貝爾和平獎得主維瑟爾（Elie Wiesel）與日本慈善家笹川陽平（Sasakawa Yohei）於1996年創立，旨在推廣民主、保障人權及強化公民社會。蔡英文於2004年擔任陸委會主委時，曾獲邀赴捷克出席「第8屆公元兩千論壇」，而在任總統期間也三度為該論壇發表錄影演說。而本次「第28屆公元兩千論壇」將以「證明民主的決心與韌性」（Proving Democracy's Resolve and Resilience）為題，並針對正瀕臨崩潰的全球秩序、脆弱的民主、民主與科技、烏克蘭論壇及區域所關注的重點領域進行研討。

捷克 蔡英文 辦公室

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