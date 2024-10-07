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【重磅快評】說蔡訪歐與馬高下立判 誰得了健忘症？

聯合報／ 主筆室
賴總統與前總統蔡英文520後6日首度同框，賴總統並祝福蔡英文12日出訪歐洲順利。圖／總統府提供
賴總統與前總統蔡英文520後6日首度同框，賴總統並祝福蔡英文12日出訪歐洲順利。圖／總統府提供

前總統蔡英文擬於12日出訪歐洲，預計拜訪捷克、波蘭、立陶宛等國。對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，蔡英文卸任後短時間內界受到高規格國際邀訪，對照前總統馬英九卸任多年才踏上出國受邀行程，「兩者高下立判」。從事實來看，吳思瑤的說法，不是刻意扭曲，就是得了健忘症。

馬英九在卸任後的首次出國訪問，是2016年11月中旬，受邀到馬來西亞參加「世界華人經濟峰會」，會議結束後，馬英九就赴美參加「聖母大學亞洲領袖論壇」，擔任論壇的主講嘉賓。雖然從時間上看，距離卸任近5個月，比起蔡英文略多了一個月，但其實並不會相差太多。

而且，早在這兩次出訪前，馬英九就曾經在2016年6月卸任不到一個月時，受邀出席在香港舉行的「亞洲卓越新聞獎頒獎典禮」，還計畫以英文發表專題演講，分享兩岸關係和東亞情勢看法。不過這一趟行程，卻以當時蔡英文的總統府以「香港屬高度敏感度地區」、「無前例可循」等理由駁回。換句話說，馬英九卸任後5個月才得以出訪，正是拜蔡英文政府之賜。

對於此次蔡英文卸任後短時間就得以訪歐，民進黨宣傳成「卸任總統第一人」。不過，這恐怕也和事實不太吻合。因為2000年前總統李登輝卸任後，也曾在6月就訪問英國。當時並無「反中」或「新冷戰」的國際情勢，英國的國際地位，也非立陶宛、捷克等國可比。要說「突破」或「第一人」，確實也是言重了。

我國國際地位特殊，動用任何可能的管道作外交工作，都值得鼓勵。蔡英文對兩岸、外交有一定的專業和國際聲望，能夠為台灣扮演國際宣傳角色，只要表現不是太過出格，當然是利大於弊。但這樣的角色，不應該是只有蔡英文能夠扮演。如馬英九在前述的二次出國訪問後，又曾經八次出訪，訪問國家包括美國、新加坡、英國、菲律賓等，另外，也訪問大陸二次，平均下來，差不多一年就出訪一次。儘管不是同一政黨，如果真是為國家好，民進黨在為蔡英文宣傳時，完全沒必要藉著踩別人來抬高自己。

出訪 蔡英文 馬英九

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