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影／京華城扣押裁定書今寄到北市府 蔣萬安：發函法院確認可否停工

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴議會施政報告，對於京華城後續是否要求停工？蔣萬安說，都發局都有回報，已經收到法院的裁定書。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天赴議會施政報告，對於京華城後續是否要求停工？蔣萬安說，都發局都有回報，已經收到法院的裁定書。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告，會前媒體問蔣萬安，京華城案是否要求停工？蔣萬安今天證實，北市都發局已經收到京華城土地扣押獲准的裁定書，今天就會發函法院確認可否停工。

蔣萬安今天赴議會施政報告，對於京華城後續是否要求停工？蔣萬安說，都發局都有回報，已經收到法院的裁定書。蔣說，北市府有仔細研究，包括內政部過去的幾個函釋，依照相關法令解釋及函釋內容，就會依照規定來不予施工勘驗，後續如果繼續興建，就不給予使照。

至於要不要停工？蔣萬安說，預計今天會發函法院。

另外，對於台智光案是否還沒有解子約？蔣萬安說，今年4月8日市府就已經終止警察局警用監視器專用合約，一切就回歸母約每月1761元費用，過去一段時間也都是依照母約1761元的費用，預算上也有追減，持續提供服務。

監視器 蔣萬安

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