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藍委擬提特別條例草案 600億分3年整建老舊校舍

中央社／ 台北7日電

國民黨立委陳菁徽今天呼籲政府整建老舊校舍，守護學生安全。她並稱，擬提出「114年度強化公立高級中等以下學校校舍環境安全改善特別條例草案」，賦予中央政府編列特別預算新台幣600億元並於3年內執行完畢的法源依據。

陳菁徽與國民黨立委黃健豪、羅廷瑋在立法院中興大樓共同召開 「老舊校舍改建無預算，罔顧學童安危」記者會。

陳菁徽表示，根據行政院以及地方政府的多項數據顯示，各縣市正面臨校舍老舊且危險的嚴峻問題，亟需政府挹注經費改善。但是在行政院的民國114年度中央政府總預算案中，儘管總額創新高達3兆多元，卻僅編列37.5億元用於補助地方政府整建校舍，這與當前原物料上漲、校舍建設成本動輒數千萬甚至上億的現實嚴重脫節。

她呼籲，政府應立即正視校舍老舊問題，針對改善校舍安全編列充足預算。

陳菁徽並稱，擬提出編列特別預算的法律提案，全名為「114年度強化公立高級中等以下學校校舍環境安全改善特別條例草案」，希望賦予中央政府編列特別預算600億元並執行的法源依據，從114年開始，用最快的速度把財源、改善的工程一次到位，並且在草案中要求3年內，於116年前要執行完畢。

談及整建老舊校舍，黃健豪指出，如今人力成本增加，營建類原物料大漲，營造業成本大幅增加，根據目前統計需要改建的全國老舊校舍大概有2000多幢，整建經費遠遠不足，多數都只是補強，並沒有真正的重建。

黃健豪表示，政府推動都市更新，民眾住的房子30年、40年、50年就會推動都市更新，甚至換屋，但學童上學長時間所在的校舍卻有很多屋齡50年、60年、70年，反而沒有經費改建，需要政府編列預算整建老舊校舍。

都市更新 陳菁徽 黃健豪

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