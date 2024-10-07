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被問國慶晚會賴總統「推了你一下？」 蔣萬安反應曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告。記者林麗玉／攝影

國慶晚會當天，總統賴清德是否推了一下蔣萬安，還是提醒蔣萬安？蔣今天被問到「賴清德總統是推你？還是提醒你？」蔣萬安今天下午赴議會施政報告，被問及此事，蔣則欲言又止地輕輕微笑帶過，僅回答謝謝、謝謝。

台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告，媒體也問蔣，對於賴清德總統致詞時提出「祖國論」，由於台北市正籌辦雙城論壇，蔣萬安今天也被問到會不會擔心兩岸無法春暖花開？蔣則仍低調回應，謝謝，表示「今天是施政報告...」。

國慶晚會當天，因總統賴清德致詞完要離場時，與韓國瑜、蔣萬安握手寒暄後，賴轉向觀眾席與現場觀眾致意，疑似是「輕輕碰一下」蔣萬安，引發網熱議，有網友認為，賴清德是不是推了蔣萬安一把？蔣萬安今也被問到「賴清德總統是推你？還是提醒你？」蔣萬安則欲言又止地輕輕微笑帶過，僅回答謝謝、謝謝。

蔣萬安 賴清德

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