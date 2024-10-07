搞廢死還審立院改革法？ 牛煦庭斥沒民意基礎的大法官才擴權胡鬧

憲法法庭作出死刑限縮適用的判決，大法官為千夫所指。立法委員牛煦庭批評，立院在修國會改革法案時，憲法法庭指立法院擴權，但現在所有事情都是大法官說了算，一群沒有民意基礎的「蛋頭」搞擴權，把所有的權勢抓在自己的手上，立法院是五權機關裡最貼近民意的，如果不把這些話講清楚，有愧選民所託。

另外，何謂最嚴重犯行？牛煦庭認為隨機殺人對治安的危害比預謀殺人更嚴重，但大法官卻認為預謀殺人才嚴重，顛覆一般人的想像，「胡鬧」。他指大法官擴權侵害的是整個社會對司法的公信力。

立委洪孟楷悲憤人民的不滿只是「狗吠火車」，他不禁要問女毒蟲駕車撞死派出所所長的案例是否不會判死刑？法務部長鄭銘謙說，這個個案應不是故意殺人，但檢察官應該會從嚴追訴。

現在雖有國民法官法，但釋憲後，合議庭評議時，國民法官庭裡的3位職業法官都必須要「一致決」判死，這是判死的基本門檻，只要有1名職業法官反對，1票就可以打掉另外8票，洪孟楷也質疑「合理嗎？」。

洪孟楷指當初推動國民法官法就是因為要挽救「恐龍法官」的判決，讓判決接地氣、讓市井小民也能參與，如今卻搞這齣？當司法院高層說死刑是不能挽回的，洪孟楷怒喊「我知道人死了不能挽回啊！死掉的所長也不能挽回啊！」

洪孟楷說，當初認為「有漏洞要補起來」，現在卻又製造漏洞，那到底要不要補這個漏洞？既然要讓國民法官判的都是10年以上的重案，大法官居然弄了一個巧門，讓國民法官判不了死刑，這還不嚴重？

洪孟楷希望司法院要有態度，不要大法官說什麼就是什麼，法律制度是要讓台灣往更好的方向邁進，要對好人越好、壞人越壞，而不是想方找巧門、找漏洞，讓這麼好的人（指所長）...他語未畢，離席。

立委廖偉翔也斥責憲法法庭等同廢死，但他質疑人犯關押，出現精神疾病的機率相當高，卻也符合「不能執行死刑」的要件，例如廢死聯盟就曾說「死刑犯活著就等同被虐待，痛苦且毫無尊嚴，在這種狀況下，很難身心沒有一點狀況」。