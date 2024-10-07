綠：朝野黨團11日餐敘 盼不設前提開誠布公

總預算案卡關，立法院長韓國瑜原邀朝野黨團4日餐敘溝通，但因颱風延期。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，朝野將於11日吃和解飯，民進黨團正向以待，希望為總預算案解套，也要為朝野對立的局勢破冰，期盼不設前提、開誠布公。

藍白立委拒絕讓民國114年中央政府總預算案排入立法院議程。行政院長卓榮泰9月27日赴立法院施政報告並備質詢，利用休息空檔，拜會韓國瑜，主動提及邀請朝野黨團幹部餐敘。韓國瑜之後透過幕僚邀約朝野黨團，預計10月4日餐敘，但因颱風延期。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘今天召開輿情回應記者會，回應媒體相關提問。

吳思瑤提及，行政立法發生爭議需要折衝協商時，兩院院長要共同肩負責任，立法院職權行使法也有規定，若遇到法案爭議或重大事項，立法院長的職責就是出面召集協商，而拒審預算形同立法院的瀆職，現在要趕快補破網、坐下來共商解套，不需要造神，也不要扭曲事實指執政黨甩鍋。

吳思瑤表示，朝野將於11日中午餐敘，民進黨團非常正向以待，也帶著滿滿的誠意與善意，希望不設前提、開誠布公的對話，而這場和解飯不是只針對總預算案解套，也要為現在朝野對立的局勢破冰，更期待明天的程序委員會，藍白不要再擋總預算案。

媒體追問，藍白現在要擋監察院、考試院預算，國民黨立委翁曉玲也提案修正憲法訴訟法，並希望加速通過，遭人質疑有政變的感覺。

吳思瑤說，如果藍白聯手要創造國會優位，倘若立委要以修法的權力去閹割、戕害其他憲政機關運作的話，可能形同是一種民主的政變。

蔡易餘說，希望國民黨應該作為國家忠誠的反對黨，而非什麼都要反對，讓國家機關無法運作。

此外有報導指出，傳出韓國瑜要拚「南部一哥」，並宴請國民黨立委，要拿下高雄、屏東。

吳思瑤說，再次呼籲不要只管政爭、不顧民生，對韓國瑜來說，眼前最重要的工作，難道不是讓總預算案回歸正常、如常審查。