財劃法公聽會 學者籲中央保留稅收因應全球化挑戰

立法院財政委員會今天召開財政收支劃分法修正草案公聽會。學者提醒，需要關心財劃法修正是否會牽動人民福利、國家競爭力，呼籲多方審慎評估後再進行財劃法修正；也有學者建議，中央要保留相當程度的稅收，因應一些全球化的挑戰。

現行財劃法已逾25年未修，國民黨立委陳玉珍本週輪值立法院財委會召委，安排今天召開財劃法修正草案公聽會。陳玉珍說，修法是一件困難的事，但困難的事還是有人要做，國家的改革本來就必須一直向前，她有信心這會期會將財劃法修正通過。

財政部長莊翠雲回應，財政部未來會會同中央與地方機關持續討論，對於後續財劃法修正才能夠有更好的共識。她指出，有些專家學者認為事權劃分必須很明確，才能有利建立合理財政調整機制；除了考慮地方財政需要之外，中央的財政也要維持適度的韌性，才能因應國際政經情勢的變化，還有氣候變遷等等不時的需要。

莊翠雲說，如果倉促修法，一旦改變現有的財政秩序，恐怕會是另個分配不均的開始，讓再次的調整分配更加困難，對國家長遠發展和財政穩定會有不利影響，所以財政部認為財劃法修正還是應充分討論、凝聚共識，再來審慎規劃推動，中央與地方是夥伴關係，共榮共好。

多位學者受邀出席今天公聽會。成功大學經濟學系教授蔡群立指出，需要關心財劃法修正是否會牽動人民福利、國家競爭力的改變。因此，財政收支劃分應審慎評估多方的影響變化後，再進行財劃法修正。

政治大學財政學系教授賴育邦表示，政府支出原本有往地方分權的趨勢，但是前幾年因為疫情的關係又開始逆轉，為了控制疫情，很多事情由中央政府統籌支應，預算又慢慢擴張變大。

賴育邦指出，除了疫情之外，譬如全球暖化的議題，也需要由中央統籌因應。另外，在全球化的過程中，部分人的收益會受到損害，對此的救濟和補強也需要中央來做。因此，他認為中央還是要保留相當程度的預算，因應一些全球化的挑戰。

台北商業大學財政稅務系副教授羅時萬說，制定分配規則時，權責要相對應，不是光只拿錢，拿了錢就要做事；如何讓權責相對應，這也是最麻煩的。

政治大學財政學系教授羅光達認為，不如讓各地方政府按其所提的最有利指標共同加權分配。假使22縣市都認為人口很重要，公式裡就將人口納進來，如果只有1、2個縣市認為海岸線很重要，也可以納進公式，但權數比較低。他並提及，平均分配數額的部分，必須考量直轄市與縣市鄉鎮市的相同與不同之處，也應重視對離島照顧。

台灣大學法律學系教授柯格鐘指出，不管是住南投、澎湖、台北市，理應要享有一樣的公共服務水準，這是最大的理念，也是建立在此前提底下；如何漸進調整到大家都有一致的水平，一次改進可能沒有辦法，需要慢慢改進，這件事情是可以好好談的。

公聽會上，立委也發言踴躍。民眾黨立委黃珊珊呼籲，行政院應儘速提對案。民進黨立委李坤城說，舉辦公聽會、多討論也是好的，現於財委會的財劃法修法版本多達20案，各有不同意見，沒有共識，他呼籲討論財劃法時，錢要下放，權也要討論清楚，有關地方制度法中央與地方權責必須一併討論清楚，否則就算表決通過，未來還是一樣會有問題。