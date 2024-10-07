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周五朝野「和解飯」民進黨團籲：為朝野對立破冰

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立法院長韓國瑜（前左三）、答應行政院長卓榮泰（前左四）邀朝野黨團三長吃「和解飯」。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（前左三）、答應行政院長卓榮泰（前左四）邀朝野黨團三長吃「和解飯」。圖／聯合報系資料照片

立法院韓國瑜上周五邀朝野吃「和解飯」，盼化解總預算案僵局，因山陀兒颱風延期，「和解飯」改至本周五中午登場。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲，希望和解飯不只是為總預算案解套，也應當為朝野對立破冰。

明年度中央政府總預算案在立法院卡關，行政院長卓榮泰，與立法院長韓國瑜將在11日中午邀請朝野黨團三長餐敘共商，被視為吃和解飯。民進黨團今上午舉行輿論記者會，吳思瑤指出，本周五就要吃和解飯，民進黨團還是非常正向以待，帶著滿滿的誠意，希望不設前提，開誠布公的對話。

吳思瑤呼籲說，這場和解飯的意義，不只是為中央總預算案解套突圍，更應當為現在朝野對立的局勢來破冰。她強調，一場風災之後，人民要的是恢復生活、重建家園，要的是立法院做該做的事。

吳思瑤說，藍營的立委，不要人陪同勘災，可是心卻站在民眾的對立面，針對防災治水連續性的預算、新增的計畫，希望在和解飯能夠智慧地找出化解的方法，也希望明天的程序委員會，藍白不要再擋總預算案。

吳思瑤 立法院 韓國瑜

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