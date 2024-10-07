立委搭高鐵奶茶灑到小男孩…媽媽溫柔舉動曝光 網讚好身教：情緒穩定

「當被善良觸動時，一天可以多麼美好」，立委伍麗華日前在個人臉書分享自己遇上的暖心故事。她表示自己在高鐵上不小心將手上的奶茶潑到一旁小男孩的衣服，在她正要道歉之際，男孩的媽媽居然先安慰她沒關係，還主動問她要不要借放杯子，母子穩定的情緒和意想不到的反應讓她非常感動，忍不住喊「我好敬佩、好羨慕這位母親」。

伍麗華表示當時正要搭高鐵返家，買了一杯奶茶預備車上喝，沒想到因為站著，一個踉蹌就把奶茶灑到旁邊小男孩的衣服。正要趕緊道歉，小男孩的母親速度卻比她還快，馬上說「沒關係，妳的飲料要不要放在桌架上」，男孩的母親主動挪開孩子的飲料杯，騰出空間讓她放奶茶。

伍麗華補充道，就連小男孩也異常穩定，只有轉頭看向她笑一笑，完全不作聲，繼續安靜用餐。母子窩心的反應讓她非常佩服，讚嘆孩子的情緒來自父母的影響，童年情緒的發展攸關一生的幸福，這位母親已經為孩子奠定了良好的基礎。

文末她呼籲「這位母親的愛，是帶有能力的愛，但願我們面對突發狀況，都能學習像她和她帶出來的孩子一樣優雅從容」。貼文下不少人紛紛大讚「媽媽的教育很棒也很善良」、「這位小朋友有位了不起的媽媽，真好」、「情緒穩定好重要，大事化小小事化了，身教好重要」、「現在懂得良好教育重視情緒價值的家長應該已經瀕臨滅絕」、「充分展現何謂素質和教養」。

留言也釣出當時的媽媽本人回覆：「好驚訝啊，但噴到一些些而已啦！而且我們也很常站著知道多不方便，尤其又是星期五晚上上班好累人又多」。