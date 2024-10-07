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謝龍介要1名大法官認領3個死囚回去輔導 示範「日以繼夜」相處

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
立法委員謝龍介認為37名死囚若不繼續羈押，就請15名大法官1人認養3個，請大法官為他們心理輔導3個月，日以繼夜與死刑犯相處，看看他們「受不受得了」。記者王宏舜／攝影
立法委員謝龍介認為37名死囚若不繼續羈押，就請15名大法官1人認養3個，請大法官為他們心理輔導3個月，日以繼夜與死刑犯相處，看看他們「受不受得了」。記者王宏舜／攝影

憲法法庭作出死刑限縮適用的判決，引發社會強力反彈，國民黨立委吳宗憲表示「不要以為反廢死就是嗜殺」，但憲法法庭卻頻頻造法，判決有訴外裁判的問題。

吳宗憲指大法官是解釋憲法，但現在大法官卻在判決中創造很多規定要求人民遵守，令人不能理解。

吳宗憲說，37名聲請釋憲的死刑犯若非常上訴成功，退到一般法院，如果法官不羈押，被告有可能會回到社會，他詢問法務部有無應對？

法務部長鄭銘謙表示，羈押權屬於法院，如果法院真的不押人，將抗告，並用科技監控、定期查訪等機制來監控。

吳宗憲認為科技監控只能知道被告人在哪裡，但不能知道他在做什麼？他有可能回家殺媽媽。

吳宗憲套布袋戲的用語「殺生是為護生、斬業不斬人」，大家不是喜歡殺生，但為了保護眾生而卻執行死刑，他從頭到尾都非那麼支持應報的概念，但為何社會那麼支持死刑的存在，因為有太多血淋淋的例子。吳說，有些學者有另一套理論，但不應扣其他人「嗜殺」。

立委謝龍介向法務部長鄭銘謙表示，37名死囚若不繼續羈押，就請15名大法官1人認養3個，請大法官為他們心理輔導3個月，那可能就比較沒有問題了。

謝龍介建議大法官應日以繼夜與死刑犯相處，看看他們「受不受得了」。

大法官 死刑 監控

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