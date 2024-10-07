會見賴總統 蔡英文帶自製牛肉乾送斑斑、Murphy

前總統蔡英文昨天赴總統賴清德官邸會見賴總統，兩人會面除了討論蔡英文10月12日的歐洲出訪行程，蔡英文特地準備自製牛肉乾、餵食器、玩具球等禮物送給賴總統的兩隻愛犬斑斑、Murphy，兩人大聊狗狗經，討論自家狗狗的不同性格與喜好。

總統府今天提供賴蔡會影片花絮，影片中，蔡英文對賴總統說，所有貓狗都喜歡她們家自製的牛肉乾，若賴總統的愛犬喜歡，可以再製作；看到斑斑吃得津津有味，蔡英文笑說：「再跟你爸說，表現好的時候才有。」

蔡英文還帶上不倒翁餵食器，並向賴總統詳細介紹用法，只要把飼料放在餵食器中，狗狗玩不倒翁時就會有飼料掉出，可以同時兼顧玩樂與餵食。

蔡英文表示，自家狗狗非常喜歡玩球，不過玩具總是要分享的，因此這次特地拿了兩顆球，要送給賴總統的兩隻愛犬。

賴總統接著向蔡英文介紹斑斑、Murphy，兩人一同與狗狗握手互動、餵食零嘴。賴總統說，斑斑和Murphy都很乖，平時不太吠叫；蔡英文稱讚斑斑笑的樣子很好看，也注意到Murphy似乎較為內向，關心兩隻狗狗的個性差異。