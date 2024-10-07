謝國樑罷免案倒數 黃國昌轟民進黨政治操作風災

基隆市長謝國樑罷免案下周日投票，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，過去幾天面對基隆嚴重的風災，民進黨不支持鼓勵救災同仁，反而還在進行罷樑的政治操作，真的為基隆市民感到不捨跟不值。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，比較讓人難過的是過去幾天，基隆面對這麼嚴重的風災，民進黨不趕快在第一線，好好支持與鼓勵救災同仁，反而還在進行罷樑的政治操作，看了真的覺得為基隆市民感到不捨跟不值。

另外，台北地檢署偵辦京華城案，多名藍綠台北市議員指稱，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲的手機被破解，據傳通訊軟體當中有追求女性、腥羶色的事件，直指對象疑似有護理師、媒體工作者等。

對此，黃國昌聽聞後反批，這些指控的事實依據是什麼，「現在亂講話都不用負責任喔？現在是辦柯文哲查不到金流，開始進行人格毀滅了嗎？」

針對柯文哲前幕僚張益贍表示，黃國昌帶著全黨盲挺柯文哲，導致民眾黨全面性信用破產，黃國昌則說，對於張益贍的評論，真的沒有什麼回應。