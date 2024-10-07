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全民防衛誰指揮？ 顧立雄：國安會

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委洪申翰呼籲國防部儘速確立全民防衛的主管機關，還有戰時的調動實境。（洪申翰臉書）
民進黨立委洪申翰呼籲國防部儘速確立全民防衛的主管機關，還有戰時的調動實境。（洪申翰臉書）

「全動署、後勤與內政部等單位，都不知道全民動員誰指揮？應儘速確定統籌單位！」民進黨立委洪申翰7日質疑，內政部不知軍方在戰時如何安排警消，許多部門也不清楚指揮單位，應儘速釐清。顧立雄表示，會儘快檢討方案，理論上是由國安會負責跨部會協調。國民黨立委徐巧芯則質疑，40萬民力是指民兵嗎？顧立雄回應不是。

規劃實戰演練背景

立法院外交國防委員會7日安排顧立雄進行專案報告並備詢。洪申翰指出，布袋戲裡的角色素還真同時扮演3個角色，但現實生活中，軍警在戰時扮演的角色可能因決策不清楚，因此被賦予多種角色，恐讓警消戰時因應更加混亂。他呼籲國軍要規劃更多演練背景，讓社會各部門了解資源有限時該如何調配。

他表示，曾問警政署在戰時如何調配警方，是否演練過不同比例維持治安的狀況，警政署都說國防部到時候會說；另外，針對全社會防衛韌性委員會想要培養的40萬民力，問了全動署、內政部等部會也不知道由誰統籌，應儘速跟各部會宣導統籌單位。顧立雄回應說，全民防衛依照《全動法》與《民防法》，會由國安會負責統籌與盤點。

民力聚焦救傷災

顧立雄回應說，目前委員會有將現有資源盤點，在加強驗證的階段，未來漢光演習會更加結合民安與萬安演習，會想定更多實際場景，讓各部門更熟悉可能的真實狀況。洪申翰繼續追問，委員會想要設置的「40萬民力」是全民皆兵嗎？顧立雄表示不是，是《民防法》本來就有要求的民防團隊。

但徐巧芯質疑，《民防法》第2條說民防工作範圍有「協助維持地方治安或擔任民間自衛」與「支援軍事勤務」，難道這40萬民力不是民兵嗎？顧立雄連忙否認說，我國並未賦予民眾持槍權利，民力會聚焦在自救與救人，增加救護技術員（EMT1）等培訓等工作。徐巧芯最後問誰是民力主管機關？顧立雄回答，是內政部。

茶敘現場無女官員？

徐巧芯還追問，總統賴清德與國軍將領茶敘時動怒，是誰說現場氣氛輕鬆可以坐下的？發言人郭雅慧還是賴清德辦公室主任陳羿伶？人事參謀次長室次長劉沛智中將僅回應說，是之前連繫時，「事前」有女性專員說現場氣氛比較輕鬆，現場沒有所謂女性官員說大家可以坐下。

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