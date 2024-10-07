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影／灌水牛事件 立委質疑農業部監督不足

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
桃園屠宰場牛隻被灌水增重事件，農業部次長杜文珍上午在立法院詢表示，農業部會調查全國13個屠宰場。記者陳正興／攝影
桃園屠宰場牛隻被灌水增重事件，農業部次長杜文珍上午在立法院詢表示，農業部會調查全國13個屠宰場。記者陳正興／攝影

針對日前在桃園屠宰場發現牛隻遭灌水的事件，農業部遭質疑對屠宰場的監督不足夠，立委洪孟楷上午在立法院質詢農業部次長杜文珍時，要求全面檢討並加強監管措施。次長杜文珍強調已針對違規業者開罰，將會持續調查事件真相。

爆出台北市環南市場牛肉店將活體牛隻送至桃園屠宰場前灌水增加重量，牟取不法利益的事件，立委洪孟楷質詢時提到，桃園屠宰場灌水事件由防檢署的獸醫發現，防檢署卻表示牛隻內臟處理後，肉品仍可進入市場。洪孟楷質疑這樣的檢驗方式是否過於寬鬆，追問是否有防範措施，農業部次長杜文珍上午在答詢表示，該案確認已違反動物福利法，牛隻不該被灌水增加重量，桃園市政府正在調查和懲處中，農業部也會普查全國13個屠宰場，包括監視器錄影機的位置等等。

立委洪孟楷上午在質詢時，針對桃園屠宰場灌水牛事件，農業部不足夠，要求全面檢討並加強監管措施。記者陳正興／攝影
立委洪孟楷上午在質詢時，針對桃園屠宰場灌水牛事件，農業部不足夠，要求全面檢討並加強監管措施。記者陳正興／攝影

桃園 洪孟楷 農業部

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