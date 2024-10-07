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賴總統喊話速審總預算案 黃國昌：先依法編列才是正途

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影

有關賴清德總統呼籲速審明年度總預算，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，速審總預算沒有問題，但是站在總統的高度，應該先要求行政部門，依法編列預算才是正途，「針對嚴重侵蝕法治國原則、重大違法亂紀的行為，賴總統是選擇要力挺到底嗎？」

立法院新會期開議，中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜邀請行政院長卓榮泰與朝野黨團幹部「吃和解飯」，由於颱風山陀兒侵擾台灣，預計順延至本周五舉行。賴總統昨天視察災情時喊話，明年度治水預算高達551億元，希望立委能夠盡速審議預算。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，速審總預算沒有問題，但是站在總統的高度，應該先要求行政部門，依法編列預算才是正途，卓榮泰漠視立法院三讀通過的法律，竟然不願意依法編列預算，「針對嚴重侵蝕法治國原則、重大違法亂紀的行為，賴總統是選擇要力挺到底嗎？」

黃國昌說，賴總統要求立法院趕快審查預算，應該先去問問自己提名的行政院長，為什麼現在不願意依法編列預算。

另外，賴總統前天在年國慶晚會致詞，拋出中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民「祖國」的論述，黃國昌聽聞後表示，老實講他也不是是很清楚，賴總統講出這句話，所要實現的目的為何，但是中華民國跟中華人民共和國，本來就互相不隸屬，這個是基本的常識。

黃國昌認為，台灣目前面臨的各項危機跟挑戰，重要的是站在總統的高度，未來要怎麼解決、實際提出辦法，這也才是人民真正關心的事情。

立法院 黃國昌

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