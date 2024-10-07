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蔡英文將訪歐 吳思瑤：高規格邀訪深具意義

中央社／ 台北7日電

前總統蔡英文12日出訪捷克等國家，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，蔡英文卸任後在非常短的時間內，受到高規格國際邀訪，意義和重要性非同小可，期盼能為台灣外交進行更多元、更多軌的延伸。

蔡英文預計12日出訪歐洲，行程8天，將參加捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000）。對於蔡英文即將出發的訪歐行程，總統賴清德極力鼓勵也大力促成，派出國安會諮詢委員黃重諺隨行出訪。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，吳思瑤說，蔡英文卸任後在非常短的時間內，受到高規格國際邀訪，意義和重要性非同小可，而蔡英文過去熟知國際關係、領導台灣，讓台灣成為世界的關鍵字，相信蔡英文卸任後也會成為台灣關鍵的外交代言人。

吳思瑤指出，期待蔡英文的出訪可以為台灣外交進行更多元、更多軌的延伸，以及彰顯台灣、壯大台灣的力量。此外，回顧過往，前總統馬英九是在卸任多年後，才獲邀出訪，蔡英文的外交成就深獲國際社會肯定，高下立判。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇在媒體群組透過影片表示，這是蔡英文卸任後首次出國訪問，極具意義，這次蔡英文訪歐的維安規格也相當高，並受到歐洲各國的禮遇。

王定宇指出，蔡英文任內，台歐關係不斷升溫，不管是在安全議題、地緣政治，甚至台灣投資歐洲、歐洲投資台灣等，都達到非常新的突破，而歐洲主流國家也陸續推出並通過很多友台法案，台歐關係在過去幾年大幅邁進。

王定宇說，目前歐洲許多國家進行改選，蔡英文此時訪歐除彰顯台歐關係外，更可近距離進行交流，了解歐洲目前政治脈動，作為台灣外交的參考。

王定宇表示，蔡英文訪歐是國家的外交重要事項，對於賴總統來說，當然是全程掌握，而蔡英文與賴總統之間的溝通非常順暢，就訪歐相關事項，相信一定有進行相關討論和意見交流，期待蔡英文為台歐關係的提升更加推進，讓台灣被世界看見，使台歐關係更進一步。

出訪 王定宇 蔡英文

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